В Днепропетровской области начали расследование фальсификаций результатов тестов областным лабораторным центром. Статистика по заболеваемости будет изменена.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровского областного совета.

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Отмечается, что в базе данных выявлено более 250 человек с положительными тестами, которые не были сняты с учета.

"Большая часть из этих людей давно выздоровела, а остальные, возможно, никогда не болели. Сейчас проводится внутреннее расследование, ведь есть определенные подозрения, что люди не сняты с учета для создания искусственного ажиотажа и искусственного увеличения количества больных, что позволяет делать дополнительные закупки городской инфекционной больнице", – говорится в источнике.

В пресс-службе отметили, что в ближайшее время статистика будет изменена, а количество тех, кто выздоровел, значительно увеличится.

Добавим, что в утренней сводке Минздрава 4 мая указано, что в Днепропетровской области обнаружено 957 случаев коронавирусной инфекции.