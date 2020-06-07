В Днепре пересчитали результаты тестов на коронавирус: количество больных изменилось
После скандала в Днепропетровской области провели пересчет результатов ПЦР-тестов на коронавирус. После этого возросло количество людей, которые уже выздоровели после заболевания.
После пересчета количество выздоровевших пациентов сразу увеличилось на 216 человек, сообщает Днепропетровский областной совет.
К слову Скандал с ПЦР-тестами в Днепре: за главу лабораторного центра возьмется полиция
Таким образом выздоровели уже половина больных коронавирусом. По состоянию на утро 7 июня это 532 больных из 971. Еще 22 человека из-за болезни умерли.
В облсовете отметили, что данные уточнили после проведения внутреннего аудита статистики новым руководством лабораторного центра.
Скандал с результатами тестов в Днепре: кратко
- Недавно Минздрав проводил проверку в лабораторном центре Днепра. Комиссия установила, что руководитель центра Александр Штепа искажал результаты тестов на коронавирус и подавал ложные результаты. Вероятно, это делали умышленно.
- В Минздраве приняли решение об отстранении руководителя лабораторного центра. Дело передали в правоохранительные органы. Полиция должна дать оценку действиям должностных лиц.
- Штепу уволили 22 мая и в тот же день назначили нового человека. Минздрав временно назначил на эту должность Инну Похмурко, которая была заместителем директора, заведующего отделом физических и химических факторов.