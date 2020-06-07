После скандала в Днепропетровской области провели пересчет результатов ПЦР-тестов на коронавирус. После этого возросло количество людей, которые уже выздоровели после заболевания.

После пересчета количество выздоровевших пациентов сразу увеличилось на 216 человек, сообщает Днепропетровский областной совет.

К слову Скандал с ПЦР-тестами в Днепре: за главу лабораторного центра возьмется полиция

Таким образом выздоровели уже половина больных коронавирусом. По состоянию на утро 7 июня это 532 больных из 971. Еще 22 человека из-за болезни умерли.

В облсовете отметили, что данные уточнили после проведения внутреннего аудита статистики новым руководством лабораторного центра.

Скандал с результатами тестов в Днепре: кратко