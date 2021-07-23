В Днепре парень умер во время операции на глазах: назвали причину трагедии
Источник:Антон Наумик
В Днепре подросток Назар Кравчук умер во время офтальмологической операции. Впоследствии в сети назвали вероятную причину гибели.
Об этом сообщили на странице Учебно-воспитательного комплекса №139. Умерший учился там в 10 классе.
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Почему это произошло
В комментариях к сообщению о смерти, спросили о причине трагедии. Один из пользователей написал, что парню делали операцию на глазах.
Однако во время нее у парня не выдержало сердце. Поэтому он умер прямо на операционном столе.
Ученический совет и педагогический коллектив учебного заведения выразили свои соболезнования родным ребенка. Там написали, что Захар был активным, жизнерадостным и светлым юношей.
Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь ... невероятно тяжело пережить такую потерю родителям, потому что самое ужасное в жизни – хоронить своего ребенка,
– отметил автор сообщения.