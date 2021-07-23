Об этом сообщили на странице Учебно-воспитательного комплекса №139. Умерший учился там в 10 классе.

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Почему это произошло

В комментариях к сообщению о смерти, спросили о причине трагедии. Один из пользователей написал, что парню делали операцию на глазах.

Однако во время нее у парня не выдержало сердце. Поэтому он умер прямо на операционном столе.

Ученический совет и педагогический коллектив учебного заведения выразили свои соболезнования родным ребенка. Там написали, что Захар был активным, жизнерадостным и светлым юношей.

Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь ... невероятно тяжело пережить такую потерю родителям, потому что самое ужасное в жизни – хоронить своего ребенка,

– отметил автор сообщения.

Обратите внимание! У 10-летнего мальчика из Ивано-Франковской области обнаружили нестандартный врожденный порок сердца. Болезнь никак ребенку не докучала, пока он не потерял сознание. Впоследствии львовские врачи успешно прооперировали маленького пациента. Об этом сообщили 22 июля.