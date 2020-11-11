В Днепра в Киеве 9 ноября скончался главный врач городской детской клинической больницы №6. Он болел COVID-19. Его коллеги рассказали, что мужчина слишком поздно обратился за медицинской помощью.

Как известно, больница, в которой работал мужчина, была одной из госпитальных баз для больных коронавирусной болезни в регионе. Это отметил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко, сообщает "Радио Свобода".

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Он отметил, что часть персонала больницы отправили на самоизоляцию. Люди ждут результатов ПЦР-тестов. Бондаренко заявил, что средний возраст смертности в Днепропетровской области – 70 лет.

И снижается эта планка, то есть молодые люди начинают умирать. Почему? Потому поздно обращаются и госпитализируются. На 5 дней, на неделю – это слишком поздно,

– заверил Бондаренко.

Он посоветовал людям, у которых есть похожие на COVID-19 симптомы, как можно раньше обращаться к врачам. Бондаренко отметил, что коек в больницах области хватает. Если потребуется – их количество еще увеличится.

Справка. По состоянию на 10 ноября в Днепропетровской области обнаружили COVID-19 у 18 324 человека. В то же время выздоровели 7625 человека, а умерли – 529. Подробнее о ситуации в других областях читайте по ссылке.