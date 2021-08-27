В Днепре американские хирурги бесплатно прооперируют детей с сильными ожогами

Американские хирурги из ожогового отдела будут оперировать детей в областной клинической больнице. Они приедут в рамках международного проекта "Врачи объединяются для помощи детям". Известно, что хирурги бесплатно прооперируют 35 детей.

Американские хирурги ожогового отдела будут в Днепре с 12 по 18 сентября. Руководители проекта – профессор Гарвардской медшколы и врач учебной клиники Massachusetts General Hospital Геннадий Фузайлов.

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Сложные операции бесплатно

Американские врачи прооперируют 35 детей, у которых сильные осложнения из-за ожогов на руках, ногах. Среди повреждений обращают внимание на контрактуру и послеожоговые рубцы.

. Контрактура – ограниченное движение в суставах . Часто возникает после ожогов кожи. У детей это преимущественно грубые рубцы.

Сейчас отобрали 30 человек. Всего на лечение зарегистрировались более 100 детей. Хирурги выбирали среди пострадавших тех, кому как можно быстрее нужна.

Прежде всего выбираем тех пациентов, кому операция улучшит функции, а не эстетическую сторону,

– говорит американский врач Геннадий Фузайлов.



В Днепре американские врачи бесплатно прооперируют детей со сложными ожогами / Фото "Днепр Оперативный"

Во время операций будут присутствовать также украинские врачи, которые смогут перенять опыт работы в тяжелых операциях.

Что говорят в больнице

Генеральный директор местной детской клиники Алексей Власов говорит, что они почти готовы к приезду американских коллег. В больнице подготовили целый этаж для будущих операций.



Хирурги будут в Днепре с 12 по 18 сентября / Фото "Днепр Оперативный"

Специалисты закупили лекарства и материалы, оборудовали палаты. Также в больнице составили списки медиков, которые будут работать с американскими хирургами. Алексей Власов говорит, это – замечательный опыт.

Сотрудничать с ведущими американскими врачами – бесценный опыт. Гордимся тем, что наша больница и город Днепр станет центром медицинского опыта,

– отмечает генеральный директор детской больницы.



Врачи из Америки прооперируют 35 детей / Фото "Днепр Оперативный"

Также в рамках визита американских специалистов проведут кампанию по предотвращению ожогов и оказания первой помощи. В школах и больницах сделают соответствующие плакаты. Семейные больницы и учителя проведут беседы с родителями детей.