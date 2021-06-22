В Днепре после отравления грибами умер 9-летний: спасали несколько дней

В отделении интенсивной терапии детской больницы в Днепре умер 9-летний. За несколько дней до этого его госпитализировали после отравления грибами.
Ребенок умер примерно в 18:50 21 июня. Об этом сообщили журналистам анонимные источники.
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Состояние постепенно ухудшалось
- Мальчика из города Перещепино госпитализировали 17 июня.
- Сначала он лежал в больнице в Новомосковской районной больнице.
- Однако состояние продолжало ухудшаться.
- Поэтому потерпевшего перенаправили на лечение в областной центр.
- Однако врачи оказались бессильными и 9-летний умер.
- Какими именно грибами он отравился – неизвестно.