Ребенок умер примерно в 18:50 21 июня. Об этом сообщили журналистам анонимные источники.

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Состояние постепенно ухудшалось

  • Мальчика из города Перещепино госпитализировали 17 июня.
  • Сначала он лежал в больнице в Новомосковской районной больнице.
  • Однако состояние продолжало ухудшаться.
  • Поэтому потерпевшего перенаправили на лечение в областной центр.
  • Однако врачи оказались бессильными и 9-летний умер.
  • Какими именно грибами он отравился – неизвестно.