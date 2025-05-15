Соответствующие изменения внесли в договор о медицинском обслуживании населения. Нововведения вступят в силу после внесения соответствующих изменений в действующие договоры, сообщает 24 Канал со ссылкой на НСЗУ.

Также на тему Повторная оценка инвалидности: кого коснутся новые правила

Что изменилось

Ранее система штрафов базировалась на процентах от стоимости услуг, что приводило к неравенству: учреждения с разными бюджетами платили существенно разные суммы за одинаковые нарушения.

Новый подход позволит стандартизировать ответственность за нарушения, устанавливая фиксированные суммы штрафов, выраженные в прожиточных минимумах для трудоспособных лиц (ПМТЛ), актуальных на начало года.

Как меняются штрафы

Неправомерное требование оплаты за гарантированные услуги или лекарства:

Было: 0,1% от стоимости предоставленных услуг за отчетный период.

Станет: 18 168 грн (6 ПМПО) за каждый случай.

Использование незарегистрированных медицинских изделий во время операций:

Было: новый вид нарушения.

Станет: 6 056 грн (2 ПМПО) за каждое медицинское изделие; 18 168 грн (6 ПМПО) за имплантат.

Непредставление отчета о доходах и расходах:

Было: 0,5% от стоимости услуг за отчетный период.

Станет: 18 168 грн (6 ПМПО) за каждый период нарушения.

Внесение ложных данных в электронную систему здравоохранения (ЭСОЗ):