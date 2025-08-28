Здоровье мозга и сохранение памяти все чаще связывают не только с наследственностью или возрастом, но и с образом жизни.

Питание влияет на здоровье мозга?

Новое исследование, опубликовано в журнале JAMA Network Open, подтвердило, что питание может влиять на риск повреждений в области мозга, отвечающей за обучение и память, передает 24 Канал.

В фокусе ученых была диета MIND, разработанная для поддержки когнитивного долголетия. Она базируется на употреблении зелени, ягод, орехов, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла, а также ограничивает красное мясо, сладости, жареное и фастфуд.

Детали исследования?

Исследование охватило 809 пожилых участников программы Rush Memory and Aging, которые в течение 18 лет регулярно отчитывались о своих пищевых привычках. После их смерти ученые исследовали ткани мозга на наличие повреждений.

Результаты показали: те, кто придерживался диеты MIND самоотверженно, имели на 22% меньший риск склероза гиппокампа – состояния, приводящего к массовой гибели нейронов и связанного с деменцией. Более того, у них было зафиксировано меньше патологий и лучшую сохранность нейронов.

Перспективы открытия?

Хотя исследование было наблюдательным и не доказывает прямой причинно-следственной связи, его выводы согласуются с предыдущими выводами о том, что сбалансированное питание может отсрочить когнитивные расстройства и помочь сохранить память в старшем возрасте.

