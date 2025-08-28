Питание влияет на здоровье мозга?
Новое исследование, опубликовано в журнале JAMA Network Open, подтвердило, что питание может влиять на риск повреждений в области мозга, отвечающей за обучение и память, передает 24 Канал.
В фокусе ученых была диета MIND, разработанная для поддержки когнитивного долголетия. Она базируется на употреблении зелени, ягод, орехов, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы и оливкового масла, а также ограничивает красное мясо, сладости, жареное и фастфуд.
Детали исследования?
Исследование охватило 809 пожилых участников программы Rush Memory and Aging, которые в течение 18 лет регулярно отчитывались о своих пищевых привычках. После их смерти ученые исследовали ткани мозга на наличие повреждений.
Результаты показали: те, кто придерживался диеты MIND самоотверженно, имели на 22% меньший риск склероза гиппокампа – состояния, приводящего к массовой гибели нейронов и связанного с деменцией. Более того, у них было зафиксировано меньше патологий и лучшую сохранность нейронов.
Перспективы открытия?
Хотя исследование было наблюдательным и не доказывает прямой причинно-следственной связи, его выводы согласуются с предыдущими выводами о том, что сбалансированное питание может отсрочить когнитивные расстройства и помочь сохранить память в старшем возрасте.
Какие последние исследования о мозге?
- Другое исследование показало, что даже один прием пищи с высоким содержанием насыщенных жиров может нарушить кровоснабжение мозга и повысить риск инсульта и деменции.
- Также ученые подтвердили, что длительный просмотр коротких видео на TikTok и Instagram Reels может вызвать зависимость и нарушает когнитивные процессы мозга, в частности внимание и память.