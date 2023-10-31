Простой анализ поможет выявить рак кишечника на ранней стадии: точность 94%
Источник:New Scientist
Диагностика рака кишечника достаточно сложна, поэтому новый способ, который предлагают ученые, может значительно помочь и медикам, и пациентам. Ведь метод неинвазивный и не требует особого труда или затрат.
Более того, в отличие от дорогостоящей колоноскопии, он нуждается только в специальном контейнере, который можно отправить почтой или курьером. Американские ученые обнаружили биомаркеры, которые могут указывать на рак кишечника.
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Анализ кала раком кишечника
После того как образец кала доставят в лабораторию, ученые проводят анализ на наличие в нем клеток рака кишечника. Этот метод протестировали уже при участии более 14 тысяч человек в возрасте от 45 до 90 лет. 46% случаев выявлено онкологическое заболевание на ранней стадии.
Ученые высказали предположение, что это простое тест с точностью 94% сможет заменить другие дорогостоящие и очень неприятные методы диагностирования.
Перспектива открытия
Преимущество метода также заключается в том, что его простота и доступность поможет выявлять рак на ранних стадиях, что в свою очередь будет способствовать лучшему лечению пациентов и соответственно – увеличивать шансы больного жизнью.
В настоящее время продолжаются дополнительные исследования с муравьями, которые по компонентам мочи способны выявлять раковые клетки.