Диабетическая стопа: что это и как ее лечить

У здорового человека глюкоза, поступающая под еду в организм, с помощью инсулина быстро распределяется по клеткам. Но при сахарном диабете она остается в крови и начинает медленно разрушать ткани.

Диабетическая стопа – это изменение в стопах, сопровождающееся нарушениями чувствительности и появлением язв. Это происходит из-за высокого уровня глюкозы, которая повреждает нервы и кровеносные сосуды в ногах.

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Почему возникает диабетическая стопа

Глюкоза – молекула, которой не должно быть в крови в большом количестве. Когда его слишком много в течение длительного времени, он начинает вызывать каскад различных реакций. К примеру, производит супероксид, который разрушает сосуды. Это приводит к нарушению кровообращения.

Во время диабета глюкозы в крови много, но она не может попасть в клетки либо за неимением инсулина, либо вследствие инсулинорезистентности. И как только клетки перестают получать питательные вещества, они отмирают и больше не могут передавать нервный импульс, поэтому человек теряет способность чувствовать боль в определенном участке тела. Это повреждение нервов называется диабетической нейропатией, оно может вызвать онемение, покалывание или потерю чувствительности в ногах.

Например, у человека появляется рана на стопе, но боли он не испытывает. Кроме того, что рана сама по себе плохо заживает из-за плохого кровообращения, больной не чувствует, что произошло что-то не то. В такую рану может попасть инфекция, которая может привести к гангрене – отмирание целых участков ткани.

Как избежать диабетической стопы

Диабет – болезнь хроническая. Она может перейти в ремиссию, то есть отрицательное воздействие высокой глюкозы крови на организм замедлится. Осложнения также можно предотвратить: с современным лекарством это можно сделать, если тщательно следить за своим состоянием.

В первую очередь нужно постоянно контролировать уровень сахара в крови. Это поможет предотвратить повреждение нервов и сосудов – ведь если глюкоза в норме, то и разрушать ткани она не будет.

в крови. Это поможет предотвратить повреждение нервов и сосудов – ведь если глюкоза в норме, то и разрушать ткани она не будет. Каждый день проверять ноги и стопы. Искать порезы, покраснения и другие изменения, включая бородавки и мозоли. С последними надо быть настороже: в мозоль, который повредился, может попасть инфекция.

Искать порезы, покраснения и другие изменения, включая бородавки и мозоли. С последними надо быть настороже: в мозоль, который повредился, может попасть инфекция. Мыть ноги каждый день теплой водой с мылом. Обязательно вытирайте их досуха. Осторожно подстригать ногти на ногах или обратиться к мастеру педикюра – люди с диабетом часто ранят себя и не замечают этого. Поэтому существуют специальные ножницы, которыми нельзя ранить себя.

Обязательно вытирайте их досуха. Осторожно подстригать ногти на ногах или обратиться к мастеру педикюра – люди с диабетом часто ранят себя и не замечают этого. Поэтому существуют специальные ножницы, которыми нельзя ранить себя. Носить удобно сидящую обувь , чтобы не натирать ноги.

, чтобы не натирать ноги. Поддерживать кровообращение в конечностях : кроме занятий спортом чаще разминаться, если человек долго сидит на одном месте. Шевеять пальцами даже в ботинках.

Когда обратиться к врачу

Если на ноге появился порез, волдырь или синяк, которые уже много дней не заживают, то это повод посетить врача. Воспалённый или почерневший участок кожи свидетельствует о том, что нужно немедленно обратиться в больницу, пока омертвение тканей не распространилось дальше.

К сожалению, то, что мертвое, восстановлению не подлежит. Если клетки мертвые, то их убирают хирургическим путем: могут удалить небольшой участок или даже ампутировать конечность, если дело зашло слишком далеко. Главное – вовремя заметить перемены. И тогда есть все шансы спасти стопу.