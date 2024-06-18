Чем дезодорант отличаются от антиперспиранта: каким должен быть их состав

Основная функция дезодоранта – блокировать запах, а антиперспиранты прежде всего защищают от влаги и пятен пота. Рассказываем, какие компоненты делают их эффективными и безопасными.

Потоотделение помогает организму остыть во время интенсивной физической активности или воздействия высоких температур. Оно также отвечает за другие важные функции, такие как выведение из организма лишних токсинов.

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Но несмотря на все это, потоотделение часто приводит к тому, что подмышки становятся влажными и пахнут не очень приятно. К счастью, для борьбы с этим существуют дезодоранты и антиперспиранты.

Первые скрывают запах, а вторые блокируют поры, чтобы не выделялся пот. Однако многие средства сочетают в себе ингредиенты как антиперспиранта, и дезодоранта, поэтому выполняют функции обоих.

Состав антиперспирантов

Антиперспиранты временно блокируют отверстия потовых желез, используя такие ингредиенты как соли металлов (алюминия или циркония). Они также уменьшают количество вырабатываемой влаги,.

Дерматолог Кейт Остин отмечает, что, хотя антиперспиранты обычно содержат некоторое количество дезодоранта и часто считаются более эффективными, они также могут вызвать раздражение кожи. Со временем закупоривание потовых желез солями металлов может привести к нарушению их функции.

Неприятный запах обычно возникает из-за бактерий, которые питаются органическими веществами нашего пота. Дезодоранты просто маскируют запах слоем ароматизатора, но в некоторых также используют противомикробные ингредиенты.

Какие ингредиенты нужно искать

Некоторые эксперты считают, что лучшие дезодоранты содержат алюминий. Иногда дезодоранты содержат соли других металлов (например, серебра или магния), которые помогают бороться с бактериями, вызывающими запах. В составе также может быть гликолевая кислота, которая создает враждебную среду для размножения бактерий.

Кроме того, некоторые дезодоранты содержат ароматизаторы, маскирующие запахи, и/или увлажняющие ингредиенты, которые успокаивают кожу и снижают риск раздражения. Это особенно важно для тех, у кого чувствительная кожа, кто удаляет волосы под мышками или у кого сыпь или дискомфорт в этой области.

Считается, что антимикробные ингредиенты работают лучше, поскольку убивают бактерии, вызывающие запах, а не просто маскируют его. Это может быть:

триклозан – противомикробное средство широкого спектра действия, что обычно используется в дезодорантах;

хлорид бензалкония;

низкие дозы солей металлов;

эфирные масла, например чайного дерева, розмарина, перца, шалфея, тимьяна, лаванды или лемонграсса.

Также стоит обратить внимание на запах: дезодоранты без ярко выраженного запаха не содержат химических веществ или ароматизаторов для маскировки запаха тела и являются лучшим вариантом для людей с чувствительной кожей, поскольку ароматизаторы (даже натуральные, такие как эфирные масла) у некоторых могут вызвать сыпь.