Девушка не ела сахара 6 недель: как изменилось ее тело

Австралийская модель и дизайнер Карина Ирби решила отказаться от сахара на 6 недель и показала невероятное перевоплощение своего тела. Впереди у девушки амбициозная цель - продержаться без сахара еще полтора месяца.

34-летняя инфлюенсерка активно ведет свой блок в инстаграме. Недавно она опубликовала две свои фотографии: одна сделана до того, как она начала свой эксперимент "без сахара", а другая – через несколько недель.

По словам Карины, по ее ощущениям она теперь она она "гораздо менее раздута" и что ее "органы сказали ей спасибо".

"На полпути к отказу от сахара мой живот чувствует любовь! Это мой третий раз, когда я решаю отказаться от всего рафинированного сахара, и эффект кристально понятен. Во-первых, мой раздутый живот наконец-то успокоился. Я чувствую себя гораздо легче, и мои органы благодарны мне", – рассказала девушка.

В то же время она поделилась, что имеет еще одну проблему, которая буквально доводит ее до истерики, – это экзема. И очевидно, девушка надеется увидеть улучшение состояния кожи в перспективе, когда отказ от сахара продлится дольше. Она пообещала поделиться резульататами позже.

В комментариях люди тоже начали делиться своим опытом отказа от сахара. И фактически каждый отмечал легкость и улучшение самочувствия.

"Потрясающе! Я придерживаюсь без сахара и глютена вот уже 8 лет... Лучшее, что я когда-либо делала для себя".

"Никакой боли в суставах, мышцах, воспалений... Если бы я знала об этом раньше".

"О боже, это так замечательно! Я начала на полторы недели позже, чем ты, ты вдохновила меня на это! И я чувствую себя потрясающе! И мне уже несколько недель не хочется ни сахара, ни леденцов, ни шоколада. Спасибо за вдохновение".

"Ого, я хотела бы попробовать! Честно говоря, звучит таки сложно".