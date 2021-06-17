Сальмонела была в еде: почему в лагере под Одессой отравились дети

Сначала говорили, что отравления в лагере Green Park могло произойти, когда дети только туда ехали. Но исследования все же выявило нарушения правил в закупке еды.

О результатах анализов сообщили 17 июня. Речь идет о детях, которые отравились в лагере в поселке Сергеевка в начале месяца.

Этот случай В частном лагере в Одесской области массово отравились дети: что известно

Во всем виновата колбаса

Дети приехали в лагерь на отдых, но попали в больницу. Эпидемиологическое исследование показало, что причиной этого инцидента была варено-копченая колбаса. Она не имела никакой маркировки.

Впоследствии поставщику вернули всю колбасу, которая не имела маркировки. Но до сих пор неизвестно, кто понесет ответственность за отравление детей.

Коротко об отравлении детей

Это произошло 7 июня.

Отравились 30 несовершеннолетних.

Сначала было известно лишь о 26 пострадавших.

Им всем – от 6 до 10 лет. Также отравилась и медсестра лагеря.

Госпитализировали в этот день лишь 6 из них.

Сальмонеллез был предварительным диагнозом.

Правоохранители открыли уголовное производство.

Если виновных найдут, им грозит до 3 лет тюрьмы.

Пищевые отравления – это болезни, которые возникают при употреблении пищи и напитков, содержащих токсические вещества или патогенные микроорганизмы. О том, каковы симптомы, причины и лечение – по ссылке.



Что чаще всего провоцирует отравление / инфографика 24 канала