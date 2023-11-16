Детокс-чаи: насколько они эффективны и безопасны

Основная идея подавляющего большинства детокс-программ – очищение организма. От чего его предлагают очистить? Конечно, от "шлаков и токсинов". Но все эти способы не имеют научного доказательства.

Что обещают люди, продающие детокс

Вряд ли создатели программ смогут четко объяснить, что такое шлаки и откуда они в нашем теле. Однако сама идея всегда звучит уверенно и убедительно.

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Чаще "очиститься" предлагают с помощью напитков – соков, смузи, коктейлей и специального чая. Есть программы, являющиеся полноценной питьевой диетой: участникам необходимо в течение какого-то времени – от нескольких дней до нескольких недель – потреблять исключительно напитки из составленного "экспертами" меню. И это только в определенное время и в четкой последовательности.

Такое "очищение" может очень негативно повлиять как на физическое, так и на ментальное здоровье – привести к серьезному дефициту питательных веществ и спровоцировать возникновение расстройств пищевого поведения.

В чем опасность детокс-чаев

Чаще такие чаи собирают из сушеных трав. Поскольку никаких требований в состав детокс-чая нет, положить туда могут практически что угодно. Состав такого чая никто не проверяет и не контролирует.

Сенна – один из самых распространенных ингредиентов, это популярное растительное средство, которое используется как слабительное при запорах. Казалось бы, вот оно заветное «очищение» организма, но не все так просто. Неосторожное применение сенны может привести к неприятным и тяжелым побочным эффектам:

спазм в животе;

сильную диарею;

аллергической реакции, вплоть до анафилактического шока;

желудочно-кишечным кровотечениям.

Потеря большого количества жидкости при сильной диарее может спровоцировать дисбаланс электролитов – состояние, при котором уровень натрия, калия и магния становится слишком низким или слишком высоким. Электролитные нарушения могут вызвать судороги, припадки или даже остановки сердца.

Кроме того, травы в составе чая могут повлиять на действие препаратов, принимаемых на постоянной основе или ситуационно. В этом случае всегда следует уточнить у врача, можно ли вам ставить на себе такие детокс-эксперименты.

Известны случаи тяжелой гипонатриемии – снижение количества натрия в крови и острой печеночной недостаточности, которые связывают с приемом детокс-чая. К сожалению, от таких осложнений никто не застрахован.

Почему сама идея детоксика нелепа

В организме большинство вредных веществ выводится с мочой и калом. Почки и печень – органы, основными функциями которых является фильтрация и "обезвреживание" всего, что может представлять опасность для здоровья человека. Медицинская детоксикация требуется только в тех случаях, когда происходит отравление химическими веществами, ядами или тяжелыми металлами. В этом случае, можете быть уверены, что детокс-чая и "волшебных" соков будет недостаточно.