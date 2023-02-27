Эффективнее антидепрессантов: нашли новый простой способ побороть депрессию

Австралийские исследователи утверждают, что физические упражнения должны стать основным методом в борьбе с депрессией, ведь они справятся с этим состоянием в полтора раза лучше лекарства.

Проблема лечения депрессии

По данным ВОЗ, каждый восьмой житель нашей планеты (или около 970 миллионов человек) страдает неким психическим расстройством, чаще всего – депрессией или хронической тревожностью. Плохое психическое здоровье стоит мировой экономике примерно в два с половиной триллиона долларов в год, и к 2030 году эти расходы могут возрасти до шести триллионов.

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Существует множество способов лечения или хотя бы ослабления симптомов психических расстройств: и специальные тренинги, и работа с психотерапевтом, и прием антидепрессантов, и физическая активность. Однако последний способ многими людьми воспринимается как "дополнительный".

Физическая активность лучше лечит депрессию, чем таблетки

Исследователи проанализировали данные 97 обзоров и 128 119 участников. Оказалось, что физическая активность в течение нескольких недель помогает значительно снизить симптомы депрессии и тревоги, а у некоторых людей даже наблюдаются признаки заметного улучшения ментального здоровья. Наиболее эффективными оказались высокоинтенсивные, но непродолжительные занятия спортом по типу быстрой пробежки в парке.

Положительный эффект наблюдался от любых типов физической активности, включая йогу, пилатес и спортивную ходьбу. Важно подчеркнуть, что для улучшения психического самочувствия требовалось лишь несколько недель регулярных занятий продолжительностью не более часа, причем эффективность таких тренировок оказалась в полтора раза выше, чем у самых современных антидепрессантов или регулярных консультаций с врачом.

Разумеется, полученные результаты нельзя экстраполировать на всех людей, страдающих психическими расстройствами. К примеру, в случае тяжелой депрессии настойчивый призыв "взять себя в руки и заняться спортом" может оказать негативное влияние. Однако регулярные физические упражнения пойдут на пользу всему организму, что приведет к улучшению психического здоровья.