В новом исследовании приняли участие 1740 супружеских пар, которые находились в браке менее полугода. Ученые отдельно проанализировали 268 пар, где один из супругов имел симптомы депрессии или тревожности (так называемый DA-фенотип), и сравнили их с таким же количеством здоровых пар, сообщает 24 Канал со ссылкой на Exploratory Research and Hypothesis in Medicine.

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Через шесть месяцев выяснилось, что у здоровых партнеров, которые жили с человеком с депрессией или тревожностью, начали появляться подобные симптомы. У них ухудшилось качество сна, а уровни тревоги и депрессии по шкалам Бека начали приближаться к показателям больных партнеров.

Это первое крупное исследование, которое демонстрирует возможную связь между микробиотой полости рта и передачей психологических симптомов между людьми,

– отмечают авторы работы.

Механизм передачи

Микробиота ротовой полости – это совокупность бактерий, которые живут во рту каждого человека. Исследователи выяснили, что при тесном общении, особенно при поцелуях, здоровый партнер получает часть микробов от человека с DA-фенотипом.

Уже через полгода микрофлора рта здорового человека становилась очень похожей на микробиоту партнера с депрессией. Особенно резко увеличивалось количество бактерий родов Clostridia, Veillonella, Bacillus и Lachnospiraceae. Эти изменения сопровождались ростом уровня кортизола в слюне – гормона стресса, связанного с тревожными и депрессивными расстройствами.

Исследователи подчеркивают, что передача бактерий между людьми, которые находятся в близком контакте, частично объясняет развитие симптомов депрессии и тревожности.

Иначе говоря, микробы, которые мы получаем через поцелуи, способны влиять на наше психологическое состояние, провоцируя бессонницу, тревожность и даже депрессию.

Гендерные различия и выводы

Психологические проблемы, как оказалось, связаны не только с психикой, но и с биологией. Микробиота ротовой полости у женщин оказалась более чувствительной к изменениям, что частично объясняет, почему они чаще сталкиваются с изменениями в психическом здоровье.

Ученые считают, что это открытие – еще одно веское доказательство того, что самочувствие человека зависит не только от него самого, но и от его окружения.