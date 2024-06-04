Действительно ли мужчинам нужен секс больше, чем женщинам
Источник:American Psychological Association
Высокое либидо, готовность к сексу при любых условиях, частые эротические мысли или фантазии – эти черты традиционно принято приписывать мужчинам, а не женщинам. Считается, что мужчина хочет секса всегда, а если его не хочет, то с ним что-то не так.
Мужчины могут не хотеть секса
По результатам одного исследования выяснилось, что мужчины действительно чаще фантазируют о сексе, чаще испытывают возбуждение и чаще занимаются мастурбацией, чем женщины.
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Однако у трети опрошенных женщин сексуальные желания оказались более выраженными, чем у среднего мужчины. Очевидно, либидо зависит не только от пола, но и от индивидуальных особенностей человека.
Если мужчина не хочет секса, это не обязательно говорит о какой-то патологии. Вполне нормально терять интерес к сексу время от времени, например из-за неподходящего настроения, плохой сон ночью или во время восстановления после какой-то болезни.
Даже асексуальность, то есть полное отсутствие сексуального желания не считается болезнью.
Мужской климакс
Женский климакс - вещь общеизвестная, а вот о мужском мало кто слышал. На самом деле гормональные изменения являются естественной частью старения как женщин, так мужчин.
Окончание овуляции и падение уровня половых гормонов у женщин происходят за относительно короткий период, а наступление менопаузы обычно сопровождается заметными изменениями в организме. У мужчин выработка тестостерона и других гормонов медленно снижается в течение многих лет.
Уровень мужского полового гормона уменьшается примерно на 1% в год после 40 лет. Но у большинства пожилых людей уровень тестостерона все еще находится в пределах нормального диапазона. Пониженный уровень тестостерона наблюдается лишь у 10 – 25% мужчин пожилого возраста.
Признаки мужского климакса
Симптомы мужской "менопаузы" не всегда очевидны. Она может сопровождаться:
- снижением либидо и сексуальной активности;
- снижением частоты спонтанной эрекции или эректильной дисфункцией;
- дискомфортом и отечностью груди;
- бесплодием;
- снижением роста и/или минеральной плотности костей;
- "приливами" жаром и потливостью.
Иногда мужской климакс влияет и на психическое состояние, вызывая перепады настроения, раздражительность, проблемы со сном и усталость.