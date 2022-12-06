Нехватка одного витамина может привести к депрессии

Ирландские ученые выяснили, что дефицит витамина B12 удваивает вероятность развития депрессии у пожилых людей.

Для чего нужен В12

В12 важен для правильного формирования эритроцитов, работы нервной системы и синтеза ДНК. Если человек не получает это вещество в достаточном количестве с пищей или добавками, может развиться много неприятных симптомов: усталость, слабость, запор, потеря аппетита и веса. Также наблюдается дезориентация и ухудшение памяти – вплоть до деменции.

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Самое опасное последствие недостатка В12 – это анемия. Она может развиваться при недостатке других витаминов группы B, включая фолиевую кислоту. Считается, что восполнять недостаток витаминов нужно как можно раньше во избежание необратимых последствий для организма.

Пожилые люди особенно восприимчивы к дефициту этого витамина. Это происходит из-за того, что с возрастом организм синтезирует меньше соляной кислоты, что затрудняет усвоение В12. В связи с этим дефицит может возникнуть у людей с желудочно-кишечными расстройствами, такими как целиакия или болезнь Крона.

Новое исследование дефицита В12

Нынешнее исследование показывает, что недостаток В12, если его не лечить в течение 4 лет, приводит к депрессии у пожилых людей. Риск развития расстройства увеличивается на 51%.

Ученые также проверили, оказывает ли подобное влияние витамин В9 – фолиевая кислота. Однако дефицит этого вещества не влияет на психологическое состояние пациентов. Этот витамин также играет немаловажную роль в формировании и работе нервной системы.

Источники В12

Избежать дефицита витамина В12 помогут яйца. Этот продукт содержит множество белков и других ценных веществ. Одно яйцо содержит около 7% суточной порции B12. Также поможет молоко: одна чашка которого может покрыть 18% потребностей в витамине. Богатые веществом и морепродуктами, а также ученые рекомендуют есть говяжью печень.

Часто дефицит В12 возникает у вегетарианцев, не употребляющих продукты животного происхождения. Им следует следить за уровнем витамина и пить добавки в случае дефицита.