Правильный уход позволяет поддерживать здоровье, предотвращать дискомфорт и снизить риск развития инфекций, пишет 24 Каналсо ссылкой на NHS.

Интимная гигиена для женщин

Ежедневные процедуры

Обмывать наружные половые органы рекомендуется 1 – 2 раза в день, а во время менструации – по возможности чаще, минимум три раза в сутки или во время каждой смены прокладки. Лучше использовать теплую воду и специальные средства для интимной гигиены.

Не стоит подмываться слишком часто: вместе с вредными микробами вы рискуете смыть и полезные бактерии. Нарушение баланса может вызвать зуд, сухость или инфекции.

Выбор белья

Для ежедневного использования лучше всего подходит белье из хлопка, бамбука, льна – натуральные ткани хорошо пропускают воздух, отводят влагу и редко вызывают раздражение или аллергию.

Меняйте белье ежедневно, а в случае необходимости – еще чаще, чтобы не создавать благоприятной среды для бактерий.

Избегайте синтетических материалов: они удерживают тепло и влагу, повышая риск раздражений, запаха, молочницы или бактериального вагиноза.

Использование прокладок

Прокладки – это средство гигиены для сбора менструальных выделений, а не для постоянного использования. Меняйте их по мере необходимости, выбирая тип в зависимости от объема выделений. Тампоны или менструальные чаши – хорошая альтернатива, главное – своевременно их менять.

Выбирайте средства гигиены без ароматизаторов и вредных примесей. Ежедневные прокладки стоит использовать только в исключительных случаях: в последние дни месячных или когда нет возможности вовремя сменить белье.

Гигиена до и после секса

Перед интимной близостью желательно принять душ – это поможет уменьшить риск появления цистита и других воспалений. После секса подмываться можно, но это не обязательно: убедительных научных данных о необходимости такой процедуры нет. Отдавайте предпочтение гипоаллергенным презервативам и смазкам.

Чего не следует использовать

Обычное мыло, даже детское, и гели для душа – не подходят для интимной зоны. Их pH часто слишком высокий, что нарушает естественный баланс микрофлоры.

Не рекомендуется пользоваться мочалками, губками или спринцеванием: это может травмировать слизистую, вымыть полезные бактерии и повысить восприимчивость к инфекциям.

Интимная гигиена для мужчин

Ежедневная чистота

Гениталии следует обмывать ежедневно, лучше во время душа или ванны. После физических нагрузок, в жару или после интима – повторите процедуру. Используйте теплую воду; горячая может пересушивать и раздражать нежную кожу. Игнорирование правил гигиены увеличивает риск воспалений, неприятного запаха, скопления смегмы и инфекций.

Как правильно мыть половой член:

Осторожно отодвиньте крайнюю плоть (если это возможно) и промойте головку и венечную борозду, где скапливается смегма. Не пытайтесь насильно открывать головку у мальчиков – это может привести к травме или развитию фимоза. Омывайте половой член мягкими движениями руки, после использования средств тщательно смывайте их. После мытья аккуратно промокните кожу чистым полотенцем.

Средства ухода

Оптимальный выбор – специальные гели для мужской интимной гигиены со сбалансированным pH (около 5,5), которые нежно очищают и сохраняют защитный барьер кожи. В случае их отсутствия можно использовать мягкий гель для душа или мыло без ароматизаторов и красителей.

Чего стоит избегать

Не применяйте обычное хозяйственное или туалетное мыло – оно пересушивает и травмирует кожу.

Антибактериальные средства нужны только по предписанию врача.

Продукты с резким запахом, красителями или спиртом часто вызывают раздражение.

Личные средства гигиены

Используйте только собственное полотенце и меняйте его регулярно – влага и тепло ткани способствуют размножению микробов. Не пользуйтесь чужими мочалками или средствами – это прямой путь к инфекциям.

Интимная гигиена – не сложный, но очень важный элемент заботы о собственном здоровье. Следуя простым советам, вы сможете избежать многих проблем и неприятных симптомов, сохраняя ощущение комфорта и уверенности.