Цветная капуста часто недооценена, но она содержит целый набор витаминов, минералов и полезных растительных соединений, поддерживающих здоровье сердца, нервной системы, и даже помогают снизить риск некоторых видов рака.

Почему полезно есть цветную капусту?

О преимуществах потребления цветной капусты рассказывает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Капуста – источник витаминов и минералов

Всего 107 граммов сырой цветной капусты содержит всего 27 калорий, но обеспечивает организм витамином С (58% суточной нормы), витамином К, В6, фолатами, калием, магнием и другими ценными микроэлементами.

Поддержка пищеварения

Богатая клетчаткой, цветная капуста способствует здоровью кишечника, уменьшает воспалительные процессы и помогает предотвращать запоры и другие нарушения пищеварительной системы.

Профилактика онкологических заболеваний

Овощ содержит антиоксиданты, глюкозинолаты и изотиоцианаты – соединения, которые могут замедлять рост раковых клеток и снижать риск образования опухолей.

Помощь в контроле веса

Низкокалорийная и сытная, цветная капуста прекрасно подходит для тех, кто хочет похудеть или поддерживать вес, заменяя более калорийные ингредиенты.

Укрепление иммунитета

Витамин С в составе действует как мощный антиоксидант и помогает организму бороться с воспалениями и инфекциями.

Поддержка работы мозга и нервной системы

Цветная капуста – источник холина, который необходим для памяти, концентрации и здоровья печени.

Контроль давления и здоровья сердца

Сульфорафан, содержащийся в цветной капусте, способствует нормализации артериального давления и поддерживает эластичность сосудов.