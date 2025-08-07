Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Департамент здравоохранения города Киева. Там напомнили о мерах профилактики и советуют позаботиться о масках, особенно в замкнутых помещениях.

Смотрите также Происхождение коронавируса: ВОЗ опубликовала новый отчет о COVID-19

Сколько случаев COVID-19 в Киеве?

По данным учреждения, по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях стационарных коммунальных медучреждений находилось 15 человек. Согласно обнародованной информации, сейчас это количество увеличилось до 68, 24 из них – дети.

Понятно, что в больницы попадают те, течение болезни кого нельзя назвать легким и кто нуждается в постоянном контроле медиков, серьезного лечения, кислородной поддержки и тому подобное. И хотя мы живем во время, когда в нашем сознании главное слово – "война", это не отменяет других угроз для здоровья,

– говорится в сообщении.

Там отметили, что не запугивают, а лишь предупреждают о возможной опасности. Отмечают, что пребывание в замкнутых помещениях с ограниченными возможностями вентиляции повышает риск заражения, в частности COVID-19.

Также в учреждении призывают позаботиться о масках, находясь, в частности, в укрытиях во время воздушных тревог. Кроме вышеупомянутого, там напомнили о важных мерах профилактики. Рекомендуют придерживаться следующего:

не забывайте о маске в закрытых ограниченных пространствах. Не ждите официальных распоряжений и решений;

регулярно мойте руки или пользуйтесь антисептиком;

оставайтесь дома и обращайтесь к врачу при первых симптомах.

Ранее в IFLScience сообщили, что в мире фиксируют распространение нового варианта COVID-19 – "Нимбус". Его обнаружили в более чем 20 странах. И хотя большинство симптомов не отличаются от привычного течения коронавируса, есть одна особенность.