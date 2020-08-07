Киев остается одним из лидеров среди всех регионов Украины по количеству больных COVID-19. Так, по состоянию на 7 августа здесь зафиксировано более 9 тысяч случаев, и это – второй показатель после Львовской области. Рискует ли столица оказаться в "красной" зоне?

Глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан рассказал сайту 24 канала, с чем связан рост уровня заболеваемости в городе и есть ли угроза повторного локдауна.

Детали COVID-19 в Киеве: количество больных ежедневно растет

Почему количество больных в Киеве растет?

Прежде всего, по словам эксперта, этот стремительный рост выявления подтвержденных случаев коронавируса связан с увеличением лабораторной диагностики именно больных, а также подозрений на COVID-19.

Цифра, которая сегодня достигает от 5 до 6 тысяч исследований в сутки при выявлении 100 – 150 или 180 – 200 случаев – это абсолютно нормальная ситуация. Я хочу напомнить, что в марте-апреле проводилась 300 – 400 исследований в сутки и выявляли 50 – 60%,

– объяснил Олег Рубан.

То есть получается, что по количеству выявленных случаев среди всех протестированных Киев имеет самые низкие показатели.

Какая ситуация в госпиталях?

Второй фактор – это госпитализация тяжелых больных, а также больных средней степени тяжести. В Киеве уже на протяжении трех месяцев (с мая) этот показатель стабилен: на уровне 20 – 25 человек в сутки.

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Как отметил эксперт, это также указывает на то, что в Киеве регистрируются более легкие формы болезни. Это – позитивная ситуация, поскольку уровень загруженности коек колеблется от 40 до 45% уже в течение трех месяцев. То есть ситуация не является критической.

Можно ли говорить о вспышке COVID-19 в столице?

Негативным фактором Олег Рубан называет резкое распространение заболеваемости в организованных коллективах, где не соблюдаются правила профилактических противоэпидемических мероприятий.

Только за последнюю неделю в столице зарегистрировали более 60 таких очагов. Один из крупнейших – в "Киевхлебе" (37 случаев). В конце июля локальную вспышку обнаружили и в Институте специальной связи и защиты информации КПИ – там заболели 133 человека. В других коллективах фиксируют по 10 – 15 больных. Однако зачастую, по словам эксперта, регистрируются все же единичные случаи заболеваемости.



Сейчас фиксируются только локальные вспышки / Фото Getty Images

"Мы можем говорить о локальных вспышках инфекции в организованных коллективах. Что касается ухудшения состояния в целом, с эпидемической точки зрения, мы сегодня говорить не можем, поскольку ситуация полностью контролируемая. Она напряженная, потому что выявляются каждый день новые инфицирования, но этот показатель – госпитализация тяжелых больных – он стабильный", – отметил глава столичной Госпродпотребслужбы.

Есть ли угроза повторного закрытия?

Эксперт рассказал, что ограничения будут усиливаться, но – в локально организованных коллективах, где не придерживаются правил, выявляются больные и фиксируются нарушения противоэпидемических профилактических мероприятий. Речь идет о дезинфекции, наблюдении и тому подобное.

О таких общих направлениях, как закрытие транспорта или предприятий, сегодня речь не идет. Поскольку разработаны полностью эффективные и подтвержденные временем меры, которые имеют за собой результат. Каждый бизнес, все заведения должны работать,

– подытожил Олег Рубан.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 7 августа не исключил возможность усиления карантина в случае резкого ухудшения ситуации. И добавил: "Сегодня от каждого из нас зависит, произойдет ли это – от того, насколько мы придерживаемся элементарных правил и насколько внимательны к своему здоровью".

COVID-19 в Киеве по состоянию на 7 августа: основные цифры