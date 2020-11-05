В разных городах Украины медики спасают больных COVID-19 в сложных условиях. В некоторых больницах катастрофически не хватает кислорода, а в других – очень мало медиков и койкомест. Из-за недостатка аппаратов ИВЛ медики прибегают к креативным методам.

Харьков

В 25 городской больнице Харькова не хватает медицинских работников. Родственники больных COVID-19 не могут связаться с медиками, чтобы узнать о состоянии близких, сообщает 24 канал.

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"Нет связи с врачами, здесь 4 бригады, которые меняются каждые сутки. 4 человека на большое отделение", – сказал муж больной COVID-19 Александр Воронянский.



Александр Воронянский / Скриншот из видео

Также он рассказал, что есть и другие проблемы – не всегда пациентам хватает кислорода.

3 этажа, и все занято. Поэтому, я так понимаю, чтобы могли дышать одни пациенты – забирают кислород у других,

– рассказал Воронянский.

В то же время в областной инфекционной больнице не помнят, когда в палатах были свободные места. Врачи там едва успевают бегать между кроватями самых тяжелых больных.

"1 врач на 37 больных, подключенных к ИВЛ (искусственной вентиляции легких – 24 канал). Врач, конечно, бегает непрерывно, но он не может находиться в 2 отделениях одновременно", – объяснили медики в больнице.

Важно! В Харьковской области зафиксировано почти 34 тысячи больных COVID-19. Выздоровели свыше 6 тысяч человек, а умерли – примерно 500.

Черновцы

Врач-инфекционистка областной больницы в Черновцах отсняла шокирующие кадры, на которых медики вынуждены совершенствовать подручными материалами жизненно важные аппараты.



Медики спасают пациентов необычным способом / Скриншот из видео

Так выглядит розетка, кислород через Моршинскую,

– прокомментировала кадры на видео врач.

На Буковине сейчас одна из худших ситуаций с заболеваемостью COVID-19. В областной больнице, которая является опорной для таких больных, с начала пандемии почти ничего не изменилось.

"Человек не может получать чистый кислород, он должен быть увлажненным, чтобы не навредил организму. Некоторые аппараты не работают, другие подключены через пластиковые бутылки, это неправильно. Были люди, которые делились концентратором каждые полчаса", – отметила врач-инфекционистка Ольга Кобевко. Также был случай в больнице, когда пациент принес собственный кислородный баллон. Этот факт областные чиновники поручили проверять правоохранителям.

Что говорят местные власти

Чиновники добавили, что средства на закупки поступают постепенно. Также на рынке не хватает необходимых аппаратов. "Это должен быть увлажнитель, краник, с этим проблема на рынке. Мы развели трубки, но нет увлажнителя и других деталей. Ищем правдами и неправдами", – заверил директор областного департамента здравоохранения Олег Чорный.

Важно! В Черновицкой области зафиксировано свыше 20 тысяч больных COVID-19. Выздоровели более 10 тысяч человек, а умерли – почти 500 человек.

Ровно

Ровненская городская больница – крупнейшее учреждение в области, которое принимает больных COVID-19. Еженедельно эта больница требует примерно 16 тонн кислорода. Однако львовское предприятие, которое производит кислород и обслуживает более 50 больниц в Западной Украине, не успевает покрывать все потребности.

Если раньше мы заправляли установку раз в 3 недели на 21 день, то сейчас – каждые 2 дня,

– заметил директор фирмы Ярослав Гром.

"Нам нужна либо еще одна кислородная бочка, либо еще одна кислородная станция, которая будет делать кислород из воздуха. Диаметр труб должен быть не 16 сантиметров, а 50, минимум – 25. А это требует времени, финансов и специалистов", – сказал заместитель главного врача Ровненской центральной городской больницы Игорь Дундюк.

Важно! В Ровненской области зафиксированы 18 тысяч больных COVID-19. Выздоровели почти 14 тысяч человек, а умерли – более 200 человек.

Сейчас больничные койки по всей стране загружены уже почти на 70%. В регионах, где ситуация наиболее критическая, хотят разворачивать мобильные госпитали.