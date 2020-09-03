В областной психиатрической больнице Харькова обнаружили вспышку COVID-19. Там заболел 21 человек. Диагноз COVID-19 подтвердили в 15 пациентов и 6 медиков.

Первым на коронавирус заболел врач областного медицинского учреждения. Об этом сообщает "Общественное" со ссылкой на комментарий директора областного лабцентра Любви Махоты.

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Она рассказала, что сейчас идет эпидемиологические расследование. Однако, по одной из версий, врач заболел после возвращения из отпуска.

Известно, что 20 других больных, у которых подтвердили COVID-19, контактировали с врачом. Их обследовали через 2 недели, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения.

Сейчас состояние всех больных оценивается, как легкое.

Коронавирус в Харьковской области: что известно

Харьковщина находится в тройке областей по количеству новых случаев COVID-19. По состоянию на 3 сентября коронавирус подтвердили в 9941 человека.

В целом от недуга в области умерли 218 больных. Заметим, что за минувшие сутки на Харьковщине зафиксировали 5 новых смертей.