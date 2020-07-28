В Одессе значительно увеличилось количество больных COVID-19 за последнюю неделю. Поэтому в городе начали разворачивать дополнительные места в больницах второй волны.

Об этом сообщила директор департамента охраны здоровья Елена Якименко во время заседания горисполкома.

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По ее словам, каждую неделю фиксируется более 160 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. За последнюю неделю количество госпитализированных с коронавирусной болезнью увеличилось с 123 до 332 человек.

Сейчас местная инфекционная больница переполнена. Для лечения пациентов с COVID-19 там привлечены шесть отделений на 207 койко-мест, занятость которых составляет 39%. Из-за этого медики вынуждены развернуть медучреждения второй волны.

Больных с COVID-19 уже начали принимать в инфекционное отделение городской клинической больницы №5, где есть еще 120 коек.

Коронавирус в Одессе: что известно

По состоянию на 28 июля в Одесской области коронавирус обнаружили у 3031 человека. За последние недели в регионе наблюдается высокий показатель заболеваемости.

Только за минувшие сутки в области COVID-19 подтвердили у 71 человека. От начала эпидемии от осложнений умерли 44 больных коронавирусом.