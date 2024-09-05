Почему возникает цистит после секса и что с этим делать

Около 10% женщин сталкиваются с циститом по меньшей мере один раз в год, и у половины из них заболевание возвращается в течение следующих двенадцати месяцев. Сексуальная активность может увеличить вероятность развития цистита, особенно если инфекция возникает после полового акта, что называется посткоитальным циститом.

Симптомы и причины цистита после секса

Обычно симптомы, такие как боль при мочеиспускании, дискомфорт в нижней части живота, частые позывы к мочеиспусканию и неприятный запах мочи, появляются в течение суток после сексуального контакта.

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Посткоитальный цистит возникает, когда бактерии, живущие в зоне ануса или на нечистых руках, попадают в уретру и мочевой пузырь во время полового акта.

Если цистит возвращается более двух раз за полгода или более трех раз в год, его классифицируют как рецидивирующий. Хотя конкретные причины частых рецидивов не всегда понятны, исследования выделяют несколько факторов риска:

интенсивная сексуальная активность;

частая смена сексуальных партнеров;

использование определенных контрацептивов, таких как спермициды или диафрагмы;

первичная инфекция мочевыводящих путей в возрасте до 15 лет;

изменения уровня половых гормонов, например, во время менопаузы;

мочекаменная болезнь и другие заболевания мочевого пузыря или почек.

Также во время секса может произойти микротравмирование уретры, что создает благоприятные условия для размножения бактерий, особенно если влагалище было недостаточно увлажнено.

Профилактика посткоитального цистита

Для снижения риска развития цистита после секса рекомендуется:

гигиенические процедуры перед половым актом;

использование лубриканта для предотвращения сухости влагалища;

посещение туалета сразу после секса для опорожнения мочевого пузыря;

избегание контрацептивов со спермицидами и диафрагмы;

увеличение потребления жидкости.

Лечение цистита, который возник после секса

При появлении цистита после секса следует обратиться к урологу для назначения адекватной терапии. Обычно применяются кратковременные курсы антибиотиков или длительное лечение низкими дозами. Только врач может подобрать антибиотики.

Для профилактики рецидивов можно употреблять клюквенные соки и морсы, содержащие проантоцианидины, которые подтвердили свою эффективность в исследованиях. Однако некоторым группам людей, включая беременных, пожилых и тех, кто страдает от недержания мочи, стоит избегать напитков с клюквой.

Пробиотики, антисептики и D-манноза не доказали свою эффективность в предотвращении цистита, так же как и нижнее белье или использование средств для интимной гигиены не играют роли в профилактике заболевания.