Чувствую себя не в своей тарелке: как распознать синдром самозванца

Не уверены в своих силах и считаете, что люди обманываются в отношении вас? Кажется, что не заслуживаете похвалы? Почему люди часто чувствуют себя неудобно в коллективе и как выявить синдром самозванца, говорится в психологическом исследовании.

Неуверенность в себе и собственной компетентности может серьезно повлиять на успеваемость и продуктивность человека.

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В психологической студии "Смысл" рассказали, как распознать признаки неприятного синдрома.

Что такое синдром самозванца Синдром самозванца или импостора – это расстройство, из-за которого человек сомневается в себе и своих умениях даже несмотря на личные и профессиональные заслуги. Это – конфликт между собственным восприятием и тем, как воспринимает человека окружение. Лица с синдромом самозванца не верят, что их успехи – это их заслуга, а уверены, что это лишь удача и удачные факторы.

Синдром может привести к ненормированным требованиям к себе. Человек начнет работать больше и тяжелее, не жалея себя и своего здоровья. В результате постоянное внутреннее давление может значительно ухудшить самочувствие и эмоциональную стабильность.



Синдром самозванца серьезно влияет на жизнь / Фото Wall Street Journal

Чем дольше у человека держится синдром самозванца, тем больше шанс получить тревогу, депрессию и необоснованные обвинения в отношении себя.

Различные типы "импосторов"

Ведущий исследователь синдрома самозванца доктор Валери Янг описал 5 основных типов людей, страдающих от этого расстройства. Классификацию он опубликовал в своей книге "Тайные мысли успешных женщин: почему способные люди страдают от синдрома самозванца и как процветать несмотря на это".

Перфекционист

Такие люди сосредоточиваются на том, как выполняют дела – они требуют от себя совершенства в каждом деле.

"Перфекционисты" не могут смириться с тем, что идеально выполненные дела – не всегда реалистичный результат. Люди, желающие соответствовать высоким стандартам, сталкиваются с разочарованием.



Перфекционисты ожидают идеального результата / Фото Рэя Уильямса

В результате они начинают стесняться проделанной работы – критикуют себя за малейшие ошибки и даже избегают новых дел.

Прирожденный гений

"Гении" постоянно изучают что-то новое, не прилагая значительных усилий. Такие люди верят, что обязаны понять все и сразу – все же так делают. Если "гениям" не удается достичь чего-то с первого раза, они чувствуют себя униженными. Они стыдятся своих неудач и не могут смириться со своей "неодаренностью".

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Соло-исполнитель

Такие люди уверены, что все трудности надо преодолевать только самостоятельно. Если независимые лица не могут достичь чего-то без помощи других, то дело уже считается провальным – "соло-исполнители" чувствуют себя неважными, а их усилия – напрасными.



Соло-исполнители пытаются делать все самостоятельно / Фото Unsplash

Эксперт

"Эксперты" посвящают своей работе ненормированное количество времени. В своем деле они исследуют каждую деталь, чтобы в совершенстве изучить все и лишь потом готовы признать результат.

Такие люди будут считать себя мошенником или лжецом, если не смогут дать исчерпывающий ответ относительно своей работы.



"Эксперты" сильно зацикливаются на работе / Фото Unsplash

Супергерои

Люди с "супергеройским" синдромом убеждены, что должны быть идеальными в своих жизненных ролях – отца/матери, друга, работника, студента или ученика.

Если такие люди понимают, что им не удается быть совершенными, то они отвергают обязанности и роли. "Супергерои" доводят себя до предела, стараясь выполнять обязанности ролей и тратя как можно больше энергии.



"Супергерои" используют все силы, чтобы отвечать своим требованиям / Фото Unsplash