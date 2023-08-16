Что такое МРТ: когда его назначают и кому его нельзя делать

Современные методы медицинской диагностики играют ключевую роль в выявлении и определении различных заболеваний. Среди них особенное место занимает метод магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – безболезненный метод диагностики, посредством которого получают четкие изображения внутренних органов и тканей. МРТ использует магнит, радиоволны и компьютер для получения изображения, то есть процесс происходит без рентгеновских лучей (излучения).

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Как работает МРТ

Во время процедуры МРТ пациент помещается внутрь специального туннельного или в открытый аппарат. В нем создаются массивные магнитные поля. Они влияют на воду, содержащуюся в тканях. В молекулах воды содержатся протоны.

Сильное магнитное поле заставляет протоны в организме выстраиваться в соответствии с этим полем. Когда через пациента пропускается радиочастотный ток, протоны стимулируются и выходят из равновесия, сопротивляясь тяготению магнитного поля. Когда радиочастотное поле выключается, датчики МРТ способны зафиксировать энергию, выделяемую при перестройке протонов, и передают информацию на компьютер. Компьютер анализирует сигналы и создает изображения внутренних органов и тканей.

Иногда для таких исследований используются контрастное вещество. Оно позволяет изменить магнитные свойства молекул воды и повысить качество результирующего изображения. Контрастное вещество позволяет лучше увидеть:

воспаление;

опухоли;

инфекционные болезни;

кровоснабжение внутренних органов;

состояние кровеносных сосудов

МРТ используют для того, чтобы диагностировать разные заболевания или следить за их развитием. Также разные типы МРТ позволяют обследовать определенные области тела.

Кому нельзя делать МРТ

МРТ считается безопасной процедурой, но исследование способно нарушить работу некоторых видов металлических имплантов. Среди них могут быть:

металлические суставные протезы;

некоторые виды кохлеарных имплантов – электрические устройства, уменьшающие потерю слуха;

некоторые виды клипс, применяемых при аневризме головного мозга;

определенные типы металлических спиралей, установленные в кровеносные сосуды;

некоторые типы дефибрилляторов и кардиостимуляторов;

стимуляторы блуждающего нерва

Как правило, обследование с помощью МРТ занимает от 30 до 50 минут. Время зависит от типа исследования и оборудования.