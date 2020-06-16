Каждая пятая женщина хотя бы раз в жизни становилась жертвой сексуального насилия. Харассмент – это не только сексуальные домогательства, это и похотливые неуместные шутки, прикосновения без разрешения, психологическое давление интимного характера.

О сексуальном насилии обычно молчат, движение #metoo немного нарушило эту тишину, но домогательства все еще распространенное явление – неприятное, болезненное и травмирующее.

Домогательства на работе, в транспорте, во время пробежки и даже во время семейных обедов – насилия так много, что кажется, люди его не замечают, а прижимание в автобусе и проведение рукой по ягодицам считают нормой.

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К сожалению, общество не всегда понимает проблему домогательств, упорно ее игнорирует, считает нормой или комплиментом, или еще хуже обвиняет жертву, мол юбка коротковата, или декольте слишком глибокое.

Женщины чаще мужчин испытывают страх насилия, он знаком им с детства. Когда возвращаться домой вечером самой опасно, когда боишься быть прижатой к стене и "облапанной" чужими руками и как трясутся колени, если в лифт вместе с тобой зашел сосед навеселе.

Мы собрали истории женщин, которые помогут понять, что такое харассмент и почему сексуальные домогательства – это не "сама виновата".

О незнании и почему нужно говорить с детьми о домогательствах

Светлане было 12 лет, когда она с родителями поехала на отдых в Херсон, в путевку кроме питания были включены оздоровительные процедуры, массаж, но воспользоваться бонусами бесплатно мог только один из семьи.

В свои тогда 12 лет, я как-то почувствовала, что массажист слишком по-доброму ко мне говорит, это была не просто любезность, но что я скажу? что не пойду больше на массаж, потому что массажист слишком добр ко мне?

Конечно, мне было неудобно говорить об этом родителям, я пошла на следующий сеанс. Помню, его движения казались мне неправильными, но я успокаивала себя, что просто преувеличиваю, а он делает свою работу. Только через несколько лет я поняла, что тот человек не имел права касаться моей груди, бедер, ягодиц и просить раздеться наголо.



Сексуальные домогательства можно остановить, если общество перестанет считать их нормой / Фото Unsplash

Истории женщин, которые подверглись насилию, всегда неприятны, их трудно рассказывать, но еще труднее о них молчать. Глупость "женского счастья" Моя мама вдова, как-то у нее появился ухажер, и во время семейного обеда он спросил сколько мне лет. Я ответила – 19, он знал, что я живу в другом городе, потому что учусь. Следующее, что он сказал: "Я приеду к тебе, буду оплачивать тебе квартиру, будем развлекаться". На что мама лишь ответила: "Ты для нее староват, она тебя не захочет". После обеда я сказала маме, что это ненормально, но она ответила, что у нее не такой большой выбор, а мужчина работу имеет и не пьет, и что она имеет право на женское счастье.

Так что же можно считать харассментом: Прежде всего это сексуальные домогательства и склонение к интимным отношениям.

Нежелательные телесные прикосновения, щипания, поглаживания.

Жесты, взгляды интимного содержания.

Преследование, навязывание.

Психологическое давление, угрозы, шантаж.

Предложение выгоды или вознаграждения за сексуальный акт.

Поведение, оскорбляющее или унижающее человека.

Уличные домогательства: присвистывание, возгласы.

Меньше всего из перечисленного в Украине, наверное, учитывают именно уличные домогательства и сексуальное насилие, которое случается в транспорте.

Но что веселого в заигрывании на улице, когда кто-то позволяет себе шлепнуть кого-то по попе, поднять юбку девушке в центре города, свистеть в след или крикнуть комментарий относительно размера груди?

Казалось, будто его рука до сих пор у меня между ног

Мы просто прогуливались с подругой по улице, это не был центр, но и не какие-то темные районы, буквально 7 минут от главной площади города. На встречу нам шла компания мужчин, я не помню сколько точно их было, потому что в то время даже не смотрела на них, а разговаривала с подругой, когда они подошли ближе, один из них резко просунул руку мне между ног, а потом пошел себе дальше, все другие мужчины просто хохотали.

Это настолько мерзко, казалось, будто на меня вылили ведро грязи, страх прямо сковал меня, я не могла идти дальше. Мне казалось, будто его рука до сих пор у меня между ног, это очень мерзко и совсем не смешно.



Сексуальные домогательства разрушают жизнь женщин / Фото Unsplash

Проблема в том, что если в Европе и США вопрос домогательств стоит остро и регулируется законом четко, у нас такого рода насилие не считают проблемой.

А почему? Потому что женщина должна нравиться, и если тебе делают хоть и не приличные, но комплименты – радуйся, ты нравишься, "будь выше этого", "будь умнее", "не провоцируй".

Именно поэтому, почти каждая женщина в Украине подвергалась насилию, но большинство из них об этом молчат. Потому что:

знают, что обидчика не накажут, боятся осуждения, сами верят, что это норма.

Сексуальные домогательства на работе

Другим распространенным видом харассмента являются сексуальные домогательства на работе. Жертвами которого могут стать как женщины, так и мужчины, но чаще его испытывают все-таки женщины от мужчин на руководящих должностях, есть и другие случаи, но это самые распространенные.

О причинах такого явления однозначно ответить сложно: конечно, здесь и о том, что женщина физически слабее, и об отношении к женщине, как к секс-объекту и о том же воспитании и ценностях: девушек учат, что главное "удачно выйти замуж/устроиться в жизни /сила в твоей красоте", а мужчин: "будь настойчивым / будь мужиком / ты от природы моногамный".

Нам еще долго придется искоренять менталитет "женщина украшение мужчины" и продвигать партнерские отношения. Поэтому, часто даже если женщинам удается прекратить домогательства на работе, они все же молчат о них. Здесь, кроме страха быть высмеянной или осуждения, добавляется страх быть уволенной.

Двузначные приглашения на кофе

Я устроилась работать в небольшую редакцию, шеф сразу показал свою неадекватность – совещания происходили под давлением и криком, я не планировала там оставаться долго, мне просто надо было где-то зацепиться, потому что переехала в новый город. Первый месяц работы прошел быстро, хоть и стрессово, зарплату нам выдавали в конвертах в кабинете шефа, он делал это лично, каждый по очереди во время работы заходил к нему.

Так вот, когда я зашла, он спросил, как мне работается, мы обсудили несколько рабочих вопросов, и он вдруг сказал, что я очень красивая и сексуальная, далее он попросил открыть конверт и посмотреть, правильно ли он посчитал мою ставку, я проверила и увидела, что там немного больше, чем следовало бы, и сказала об этом. Шеф ответил, что это премия.

Еще через две недели, в 1 ночи мне пришло от него сообщение в мессенджер – приглашение на кофе. Это было явно не деловое приглашение, я отказала.



Женщинам часто приходится терпеть сексуальные домогательства на работе: шутки, прикосновения, шантаж / Фото Unsplash

И тут началось самое интересное, миллион недовольств моей работой каждый день, я не могла спокойно работать, он врывался в наш ньюзрум, кричал на меня, что я бездарь, и что я разрушаю компанию, сказал о каком-то штрафе.

Через несколько дней такого давления я просто решила уволиться, написала заявление и сказала, что имею право не отрабатывать 2 недели, поскольку из другого города, закон здесь на моей стороне, потому что если негде жить, я не отрабатываю.

И тут снова началось: если ты такая умная, то я тебя засужу. За что, было не ясно, но я почему-то его испугалась, он угрожал позвонить в мой университет и рассказать, что я плохой специалист и что они не имеют права обучать таких, как я.

Я решила не играть с пузатым дядей и сказала, что со дня заявления об увольнении – отработаю две недели. В день зарплаты все снова заходили в кабинет по очереди за конвертами, я же услышала "ты чего пришла", далее его рожа растянулась в мерзкой ухмылке, и сквозь хохот он сказал, что не заплатит мне.

На то время я бы никак не доказала свою правоту, сил и возможности не было – ему все сошло с рук.

Согласие на секс

В январе прошлого года в Украине вступил в силу закон о согласии на секс, многие восприняли правки с насмешками, мол, "теперь придется брать расписку у жены", но опять же, что веселого в домашнем насилии?

Много людей даже не знают, что находясь в браке можно услышать отказ в сексе, или что свидетельство о браке не дает право на любые сексуальные действия без согласия на то партнера.

Изнасилования в браке случаются, они не менее травматичны, только вот наказать за него насильника почти невозможно.

Мой муж принуждал меня к оральному сексу каждый раз, если считал, что я в чем-то провинилась. Он говорил, что таким образом я прошу прощения. Это были грязные обвинения, ругань, он мог таскать меня за волосы, прижимать так, что я не могла дышать. Когда я говорила, что мне больно, ему было все равно, он сжимал меня еще сильнее. Так происходило не всегда, только тогда, когда он был злым, или когда я "провинилась". Еще если я не хотела секса, он обвинял меня, что я мастурбирую, и говорил, если узнает об этом, то "не знает, что со мной сделает".

Это не единичные случаи, насилие в семье имеет разые проявления. Но "чужая семья – темный лес", "сами разберутся", "а зачем она за такого извращенца замуж вышла", "пусть разводится".

Но не все всегда так, кроме физического насилия, обычно в таких семьях присутствует и психологическое насилие, когда жертва живет в страхе, под постоянным давлением, шантажом, запугиванием.



Привлечь к ответственности за насилие в семье сейчас сложно / Фото Unspalsh

Ответственность за сексуальные преступления

Ранее Уголовный кодекс Украины содержал две статьи, которые защищали человека от сексуального насилия – это ответственность за изнасилование и удовлетворение половой страсти неестественным путем.

Об изнасиловании говорили, когда речь шла о принудительном вагинальном сексе.

Когда принуждали к анальному или оральному сексу, – это классифицировали как удовлетворение половой страсти неестественным путем. И только за такое насилие была предусмотрена уголовная ответственность.

Важно! Именно благодаря прошлогодним правкам в Уголовный кодекс о согласии на секс, теперь в Украине изнасилованием на правовом уровне считают любой вид принудительного секса. В частности объятия, щипание и другие попытки интимного сближения вопреки воле человека.

Однако, харассмент, который включает шантаж, психологическое давление, преследование, домогательства на работе, оскорбления по гендерному признаку, а также домашнее насилие – доказать в суде до сих пор сложно.

Именно поэтому, Украина должна ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Что такое Стамбульская конвенция Это наиболее прогрессивный международный договор, посвященный борьбе против насилия в отношении женщин. Документ устанавливает уголовную ответственность за все формы насилия (психологическое, физическое, сексуальное и экономическое).

Просто запомните

Домогательства – это не смешно! Нельзя касаться тела другого человека без его согласия, нельзя хлопать его по заднице, или гладить живот, нельзя просто так подбежать к девушке на стадионе и смотреть на ее грудь, нельзя настаивать на свидании, если тебе отказали, идти следом 5 метров, чтобы взять номер телефона, совсем не весело свистеть вслед или показывать жесты языком с намеком на оральный секс, и нельзя называть кого-то "шлюхой" за длину юбки, цвет губной помады или высоту каблука.

Неприемлемо принуждать к сексу взамен на должность или повышение зарплаты, шантажировать, давить, унижать! Это больно, неприятно, низко и несет за собой правовую ответственность.