Детектор лжи: как на самом деле работает полиграф и насколько он точен
- Полиграф измеряет физиологические реакции на вопросы, но не имеет универсального маркера лжи, поэтому его результаты зависят от личности и подготовки респондента.
- Точность полиграфа варьируется: 74-89% для определения виновных и 59-83% для невиновных, что делает его ненадежным доказательством в судах.
- Полиграф часто используют при трудоустройстве, но его результаты не являются абсолютной истиной, поскольку зависят от многих факторов, включая профессионализм эксперта.
- В США использование полиграфа в частных компаниях запрещено, поскольку он создавался для расследования конкретных дел, а не для оценки общей честности.
В последнее время в Украине все чаще обсуждают использование детектора лжи в работе государственных органов. Власть предлагает проверять на полиграфе детективов НАБУ, а также недавно избранного главу Бюро экономической безопасности (БЭБ). Кажется, вот он – простой инструмент для выявления честных госслужащих и правоохранителей. Но действительно ли полиграф - это надежный способ узнать правду?
Детектор лжи, или полиграф, появился еще в начале XX века. Основная идея – когда человек врет, он начинает нервничать, и это отражается на его физиологических показателях, пишет 24 Канал.
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Как работают детекторы лжи
Первые устройства измеряли только давление, современные фиксируют целый комплекс реакций:
- частоту пульса и артериальное давление с помощью манжеты;
- ритм и глубину дыхания со специальными лентами на груди;
- электропроводность кожи через электроды на пальцах.
Однако до сих пор наука не доказала, что существует универсальный "физиологический маркер" лжи. Несмотря на это, полиграф широко используют.
Один из самых распространенных методов – тест контрольного вопроса (Control Question Test, CQT). Человеку задают два типа вопросов: "по существу" (релевантные) и контрольные – о прошлых проступках или табу (например, "Вы когда-нибудь подглядывали за сестрой в ванной?").
Считается, что невиновный человек больше волнуется на контрольных вопросах – у большинства из нас в прошлом были мелкие или не очень грехи. А вот у виновного наибольший стресс именно при обсуждении преступления.
Впрочем, схема несовершенна: все реагируют по-разному, к тому же качество вопросов и подготовка респондента сильно влияют на результат. Поэтому главное мастерство эксперта – не только в настройке аппарата, но и в коммуникации: подозреваемого специально убеждают, что полиграф не ошибается и любая ложь будет обнаружена.
Другой подход – тест на знание виновного (GKT)
Здесь человеку задают вопросы с несколькими вариантами ответов. Точный ответ знает только преступник. Например: "Где произошло преступление – в кухне, ванной или спальне?", "Сколько было денег в кошельке?" Если в ответе на определенный вариант у человека появляются физиологические признаки возбуждения, это может быть косвенным признаком вины.
И GKT используют реже, ведь он требует многих "секретных" деталей, которые не просочились в СМИ. А еще подозреваемый может что-то забыть или перепутать.
Насколько точен полиграф?
Психологи и психиатры считают: человеческая психика гораздо сложнее, чем предполагают сторонники детектора лжи. Жесткой зависимости между волнением и ложью не существует – все индивидуально.
Качественных исследований по надежности полиграфа мало. В лабораторных опытах участников делят на "виновных" и "невиновных", организуют условное преступление, а потом тестируют. Но настоящего стресса, как на реальном следствии, здесь нет: никто не боится наказания.
В настоящих расследованиях анализировать эффективность полиграфа еще сложнее. Часто считают, что тест сработал, если человек признался уже после полиграфа. Но здесь работает эффект внушения: если человека убедили, что прибор невозможно обмануть, даже невиновный может растеряться и начать путаться в показаниях.
В 2003 году Национальный исследовательский совет США проанализировал десятки исследований и пришел к выводуточность определения виновных – 74 – 89%, а невиновных – 59 – 83%. Это вроде бы высокие показатели, но риск ошибки очень ощутимый – немало людей полиграф ошибочно признает виновными. Поэтому в судах результаты полиграфа не является достаточным доказательством.
Используют ли полиграф при трудоустройстве?
Да, и довольно часто. К примеру, американские спецслужбы проверяют на полиграфе всех кандидатов. В Украине это тоже не редкость, по новому закону все детективы НАБУ также будут обязаны проходить такую проверку.
В США частным компаниям такие "конкурсы" запрещены законом уже много лет. Главная проблема – полиграф создавали для расследования конкретных дел, а не для оценки "общей честности". Когда речь не идет о конкретном правонарушении, результаты теста становятся размытыми, а их трактовка – субъективной.
Полиграф – не универсальный детектор лжи. Его показания не являются абсолютной истиной, а результат зависит от множества нюансов: от профессионализма эксперта до психологического состояния человека. Помните: даже современные технологии не заменят критического мышления и грамотного расследования.
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