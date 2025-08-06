Детектор лжи, или полиграф, появился еще в начале XX века. Основная идея – когда человек врет, он начинает нервничать, и это отражается на его физиологических показателях, пишет 24 Канал.

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Как работают детекторы лжи

Первые устройства измеряли только давление, современные фиксируют целый комплекс реакций:

частоту пульса и артериальное давление с помощью манжеты;

ритм и глубину дыхания со специальными лентами на груди;

электропроводность кожи через электроды на пальцах.

Однако до сих пор наука не доказала, что существует универсальный "физиологический маркер" лжи. Несмотря на это, полиграф широко используют.

Один из самых распространенных методов – тест контрольного вопроса (Control Question Test, CQT). Человеку задают два типа вопросов: "по существу" (релевантные) и контрольные – о прошлых проступках или табу (например, "Вы когда-нибудь подглядывали за сестрой в ванной?").

Считается, что невиновный человек больше волнуется на контрольных вопросах – у большинства из нас в прошлом были мелкие или не очень грехи. А вот у виновного наибольший стресс именно при обсуждении преступления.

Впрочем, схема несовершенна: все реагируют по-разному, к тому же качество вопросов и подготовка респондента сильно влияют на результат. Поэтому главное мастерство эксперта – не только в настройке аппарата, но и в коммуникации: подозреваемого специально убеждают, что полиграф не ошибается и любая ложь будет обнаружена.

Другой подход – тест на знание виновного (GKT)

Здесь человеку задают вопросы с несколькими вариантами ответов. Точный ответ знает только преступник. Например: "Где произошло преступление – в кухне, ванной или спальне?", "Сколько было денег в кошельке?" Если в ответе на определенный вариант у человека появляются физиологические признаки возбуждения, это может быть косвенным признаком вины.

И GKT используют реже, ведь он требует многих "секретных" деталей, которые не просочились в СМИ. А еще подозреваемый может что-то забыть или перепутать.

Насколько точен полиграф?

Психологи и психиатры считают: человеческая психика гораздо сложнее, чем предполагают сторонники детектора лжи. Жесткой зависимости между волнением и ложью не существует – все индивидуально.

Качественных исследований по надежности полиграфа мало. В лабораторных опытах участников делят на "виновных" и "невиновных", организуют условное преступление, а потом тестируют. Но настоящего стресса, как на реальном следствии, здесь нет: никто не боится наказания.

В настоящих расследованиях анализировать эффективность полиграфа еще сложнее. Часто считают, что тест сработал, если человек признался уже после полиграфа. Но здесь работает эффект внушения: если человека убедили, что прибор невозможно обмануть, даже невиновный может растеряться и начать путаться в показаниях.

В 2003 году Национальный исследовательский совет США проанализировал десятки исследований и пришел к выводуточность определения виновных – 74 – 89%, а невиновных – 59 – 83%. Это вроде бы высокие показатели, но риск ошибки очень ощутимый – немало людей полиграф ошибочно признает виновными. Поэтому в судах результаты полиграфа не является достаточным доказательством.

Используют ли полиграф при трудоустройстве?

Да, и довольно часто. К примеру, американские спецслужбы проверяют на полиграфе всех кандидатов. В Украине это тоже не редкость, по новому закону все детективы НАБУ также будут обязаны проходить такую проверку.

В США частным компаниям такие "конкурсы" запрещены законом уже много лет. Главная проблема – полиграф создавали для расследования конкретных дел, а не для оценки "общей честности". Когда речь не идет о конкретном правонарушении, результаты теста становятся размытыми, а их трактовка – субъективной.

Полиграф – не универсальный детектор лжи. Его показания не являются абсолютной истиной, а результат зависит от множества нюансов: от профессионализма эксперта до психологического состояния человека. Помните: даже современные технологии не заменят критического мышления и грамотного расследования.