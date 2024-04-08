Что будет, если проглотить жвачку

Мы все слышали твердое утверждение с детства о том, что если проглотить жвачку, она будет "путешествовать" по вашему организму в течение семи лет. Однако, это лишь выдумка.

Жвачка не отличается от остальной пищи, которую мы употребляем: она проходит все этапы пищеварительного процесса и в конце концов выводится из организма. Обычно это длится несколько дней. Несмотря на то, что основа жвачки не переваривается, как большинство продуктов, она не задерживается в желудке на длительное время.

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Что происходят с жвачкой, которую проглотили

Жевательная резинка состоит из основы (которая включает воски, смолы, эластомеры и наполнители, что придает ей эластичность и стабильность), а также ароматизаторов, подсластителей и красителей. Эта основа устойчива к воздействию пищеварительных ферментов, что позволяет нам жевать ее длительное время без разрешения.

Когда мы глотаем жвачку, она проходит через пищевод и попадает в желудок. Несмотря на кислотную среду и активные пищеварительные ферменты, жевательная резинка не теряет своей формы и продвигается дальше в тонкий кишечник.

В этом отделе желудочно-кишечного тракта происходит основное усвоение питательных веществ. Однако, поскольку жвачка не разлагается на простые соединения, она движется в толстый кишечник.

В конце концов жевательная резинка выходит из организма естественным путем. Вопреки мифу этот процесс обычно занимает всего 40 часов, а не семь лет.

Что делать, если ребенок проглотил жвачку

Медицинские специалисты советуют просто ждать и наблюдать за состоянием ребенка. Не стоит предпринимать какие-либо особые действия. Детям старше пяти лет можно давать жвачку, но главное – убедиться, что ребенок понимает, что ее не стоит глотать.

В случае частого попадания больших порций жвачки в ЖКТ, особенно у маленьких детей, есть риск образования безоара – скопления из неперевариваемого материала,. Это может вызвать заблокирование кишечника, что приводит к боли в животе, тошноте, рвоте, запорам или диарее. В таком случае потребуется помощь врача.