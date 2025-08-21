Интернет полон противоречивых советов, поэтому волнения пациентов вполне понятны: не хочется тратить время, сдавать анализ повторно и нервничать по пустякам, пишет 24 Канал со ссылкой на European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

Можно ли чистить зубы перед сдачей анализов?

Да, если речь не о мазках из ротовой полости. Многие волнуются, что сладкие вещества из зубной пасты могут повлиять на уровень глюкозы. На самом деле это миф: в пастах редко содержится чистый сахар, а количества подсластителей слишком малы для влияния на аналитику.

В рекомендациях по подготовке к сдаче крови нет запрета на чистку зубов. Специальных исследований на эту тему также нет.

Для анализа кала на скрытую кровь чистить зубы для анализа кала на скрытую кровь также можно. Раньше из-за возможности появления крови из десен результат мог быть ложноположительным, но современные тесты различают источник крови.

Перед дыхательным тестом на хеликобактер, наоборот, чистить зубы даже полезно: это поможет избежать некорректных результатов.

А вот накануне экспресс-тестов на антигены с образцом из ротовой полости рекомендуется минимум за полчаса ничего не есть, не пить, не жевать жвачку и не чистить зубы – это может изменить результат исследования.

Можно ли завтракать перед сдачей анализов?

Здесь все немного сложнее: не все анализы требуют строгого голодания. Большинство лабораторных тестов рекомендуется сдавать "натощак" – то есть не есть минимум 8 – 12 часов перед забором крови. Это гарантирует точность показателей, ведь после еды меняются уровни глюкозы, гормонов и ферментов. К тому же нормы большинства анализов рассчитаны именно для условий голодания.

Некоторые современные исследования доказывают: сдавать кровь на холестерин и липиды разрешено и не натощак, а на показатели таких тестов, как гликированный гемоглобин, анализы мочи или генетические исследования, прием пищи вообще не влияет. Впрочем, пока что для большинства анализов завтрак лучше отложить до их проведения.

А кофе или чай – можно?

Нет. Перед сдачей крови официально запрещается кофе, чай или другие напитки с кофеином. Некоторые исследования показывают, что кофе незначительно влияет на результаты, но есть данные, что у мужчин или людей с избыточным весом она может повысить глюкозу значительнее. Поэтому лучше придерживаться стандартных рекомендаций и оставить кофе на потом.

Но обычная негазированная вода не влияет на результаты анализов и даже поможет легче сдать кровь. Но если сдаете мочу, ничего не пейте ночью до сбора: это может разбавить анализ.

Курить накануне анализа – можно?

Нет. Курение влияет на результаты крови и уровень липидов даже если вы курите мало. Лучше всего – воздержаться от сигарет, а еще лучше отказаться от них вообще ради здоровья.

Обязательно ли сдавать анализы именно утром?

Обычно да, но это зависит от типа анализа. Для большинства исследований идеальное время – с 7 до 10 утра. Во-первых, легче соблюсти голодание после ночи. Во-вторых, биологические ритмы влияют на некоторые показатели, именно к утру все "нормы" и были адаптированы.

Однако есть анализы, которые не зависят от времени суток: генетические тесты, анализ на гликированный гемоглобин или выявление инфекций. Их можно сдавать в удобное для себя время, соблюдая основные правила подготовки.

В неотложных случаях подготовка отходит на второй план – главное, быстро получить результат.

Для диабетиков и малышей на грудном вскармливании допускается короткий промежуток от еды до сдачи крови – от 4 часов.