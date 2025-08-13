По словам экспертов из компании Ready Set Supplied, тесные вещи могут ухудшать кровообращение, повышая риск развития тромбоза глубоких вен – состояния, когда в глубоких венах, обычно в ногах, образуются опасные сгустки крови, передает 24 Канал со ссылкой на Express.

К факторам риска во время полета относятся длительная неподвижность, сдавливание нижних конечностей и ограниченный приток крови. И все это может усиливаться из-за неудачного выбора одежды.

Каких вещей советуют избегать?

Прежде всего это обтягивающие леггинсы и узкие джинсы, ведь они ограничивают движения и ухудшают циркуляцию крови в ногах. Сюда же и узкие пояса и корректирующее белье, которые могут впиваться в живот и бедра, вызывая дискомфорт и давление.

Не стоит также выбирать одежду с жесткими швами или тугими манжетами, чтобы они не пережимали кожу и не ограничивали свободу движений.

Что касается обуви, то она тоже важна для комфортного и безопасного перелета. Если вы выбираете тесную, жесткую обувь, не удивляйтесь, что ноги отекают.

То, что прекрасно выглядит в зале вылета, во время приземления может обернуться отеками, скованной походкой и даже плохим самочувствием,

– предостерегли эксперты.

Как одеваться в самолет?

Зато специалисты рекомендуют выбирать свободные спортивные штаны, штаны с широкими штанинами или мягкие льняные модели, которые не будут ограничивать движения. Для верха следует выбирать хлопковые футболки, легкие кардиганы или худи, позволяющие легко адаптироваться к колебаниям температуры в салоне.

Также стоит отдать предпочтение удобной обуви без жестких застежек, которую легко снять во время полета. А для долгих путешествий особенно полезными будут компрессионные носки, которые поддерживают кровообращение и помогают предотвратить отеки.