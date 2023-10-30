Как вести себя родителям, если вызывают в школу из-за поведения ребенка

Вызов родителей в школу или приглашение к директору – это большой стресс для ребенка. Задача родителей не наказать свое чадо, а разобраться в проблеме, понять причину и заниматься воспитанием.

Первое, что важно понять: проблема возникла не только у ребенка, но и у всей семьи. Даже если ребенок действительно совершил ошибку, это не значит, что ему сейчас не страшно или что он не чувствует вины.

Также на тему Развод и таяние: как пережить болезненный опыт

Вызов родителей в школу

С давних пор мнения педагогов и директоров считались неоспоримыми. Многим знакомо, как в детстве их несправедливо обвиняли, а родители не оказывали поддержки. Однако следует помнить, что учителя и директора – это тоже люди со своими, порой субъективными взглядами.

В конфликте могут быть виновны обе стороны. Судить без понимания всей картины означает рисковать сделать несправедливые выводы. Если с самого начала, не разобравшись в ситуации, мы встаем на сторону учителя или комиссии, то даем понять ребенку, что он действительно виноват и не заслуживает поддержки и понимания.

Главная цель вызова родителей в школу – разрешение конфликта и предотвращение его повторения. Вопрос в том, как это лучше сделать. Нужно стремиться к конструктивному диалогу и взаимопониманию, чтобы находить взаимно приемлемые решения.

Как вести себя, если вызвали в школу

Выслушайте. Не пытайтесь сразу найти правого и виновного, выслушайте, что думает о ситуации ваш ребенок. Покажите, что ваша главная задача – разобраться с ситуацией, а не наказывать.

Поддержите. Покажите, что отец – это защита и опора ребенка, что бы ни случилось. Школьнику может быть очень страшно, особенно когда на него давит авторитетом психологически посторонний и социально значимый человек. Держите рамки и не разрешайте никому переходить на личность.

Не ругайте на людях. Даже если ребенок действительно виноват, покажите ему, что вы не позволите никому нанести ему вред. Обсудить возникшую ситуацию всегда можно дома, в спокойной и дружеской обстановке, где ребенок может чувствовать себя более свободно и раскрепощенно.

Объясните свои чувства. Эмоции имеют право на существование, вопрос только в том, как мы их выражаем. Иногда вина может восприниматься как нравственная измена и вызывать чувство стыда у родителей. Но главная задача – не выражать свои переживания, а объяснить, почему поступок неправильный и почему у вас такие чувства.

Ведите диалог. Нотациями родители вряд ли добьются значительного успеха. Основная задача – подтолкнуть ребенка к размышлению: что произошло, почему он поступил и почему так поступать нельзя. Инструмент открытых вопросов отлично подходит для этого.

Покажите альтернативу. Обсудите, какие варианты можно использовать, чтобы такой ситуации больше не было. Помогите молодой личности, что есть другие методы. Когда родитель помогает детям обдумывать их действия, он формирует сознание. Осознанность убережет ребенка от будущих ошибок, совершаемых импульсивно.

Обсудите последствия. Важно доказать, что ограничение – не способ мести или проявление бурных эмоций, а вынужденное наказание. Иногда родители действительно не хотят лишать радости своего ребенка, но это нужно. Ребёнок поймет, почему так не следует делать и что каждое действие имеет последствия.

Позволив проговорить ситуацию, дав ребенку выразить эмоции и осознать, родители не только добьются укрепления доверительной связи, но и позволят получить ценный жизненный опыт, показывая, что отец за своего ребенка горой, что бы ни случилось.