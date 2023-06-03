Если человека уже укусили, все просто. Ядовитая змея оставляет после укуса две красные точки на небольшом расстоянии друг от друга. Неядовитая змея оставляет несколько мелких царапин.

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Отойдите подальше от места, где вас укусили.

Если змея решит, что вы являетесь угрозой, она может укусить еще раз. Поэтому просто отойдите – скорее всего, она уйдет сама. Не пытайтесь поймать или убить змею. У рептилий хорошо развиты рефлексы, поэтому даже мертвая змея может укусить.

Если возможно, сфотографируйте змею на телефон с безопасного расстояния. Фотография поможет врачу понять, кто именно вас укусил. Но если змея уже убежала, не тратьте время на ее поиски.

Снимите украшения и расстегните одежду

Змеи чаще всего кусают в конечности – ноги или руки. Место укуса быстро разбухает, поэтому нужно снять кольца и часы, расстегнуть манжеты или снять ботинки. Если этого не сделать, аксессуары и одежда пережмут сосуды и усугубит отек.

Очистите рану и наложите повязку

Промойте рану теплой водой с мылом или протрите место укуса влажной салфеткой – это нужно, чтобы убрать из кожи следы яда. Накройте место укуса чистой сухой повязкой.

Расслабьте место укуса и не задирайте конечности

Чем больше нагрузка на конечность, тем быстрее распространяется яд. Если укусили в руку, не нужно ничего у нее брать, а если в ногу – нужно постараться не наступать. Положение лучше выбрать такое, чтобы укус был ниже или хотя бы на уровне сердца, так яд будет расползаться по телу медленнее. Специально ложиться не нужно.

Вызовите скорую помощь

Не тратьте время на поиски ближайшей больницы. Сыворотка-противояд есть не в каждой клинике, поэтому лучше доверить выбор сотрудникам скорой помощи – они точно знают, где именно вам смогут помочь.

Чтобы не возникло осложнений, очень важно контролировать состояние здоровья пострадавшего – укушенному человеку нужно после каждого введения противоядия делать анализы крови. Все это доступно только в больнице.

Нужно ли отсасывать яд

В авторитетных рекомендациях по оказанию первой помощи при укусе змеи такого совета нет. Отсасывать яд шприцем, вакуумным насосом или любым другим аппаратом бесполезно. А делать это ртом еще и опасно, если во рту или на губах спасителя есть язвочки, он рискует отравиться сам.

Чего нельзя делать при укусе ядовитой змеи