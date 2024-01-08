Четырехдневная рабочая неделя: действительно ли это настолько полезно

Работа может доставлять радость или, наоборот, становится причиной стресса. Даже любимое дело иногда приводит к выгоранию. Поэтому в мировой практике все больше набирает популярность четырех- и трехдневная рабочая неделя.

Сокращение рабочей недели

Суть этой идеи — сокращение рабочей недели со стандартных пяти до четырех или трех рабочих дней. Идея пилотного проекта 4 Day Week Global – работа по принципу 100:80:100, где 100% – сохранение заработной платы, 80% – количество рабочего времени от стандартного, 100% – производительность от исходной.

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Идея трехдневной рабочей недели состоит в том, чтобы увеличить рабочий день до девяти часов и организовать четыре выходных дня в неделю. Эти инициативы имеют вариации, но смысл одинаков – сократить время работы и посмотреть, как это скажется на производительности труда и состоянии сотрудников.

Зачем сокращать рабочие дни

Все просто – чтобы больше отдыхать. Исследования говорят о том, что в период отдыха и отпуска человек чаще обращается к здоровым привычкам, ведет более активный образ жизни и дольше спит. Это, как ни странно, оказывает положительное влияние на самочувствие и способствует профилактике многих заболеваний.

Дополнительный выходной день – время, которое можно провести, занимаясь любимым хобби. Можно встретиться с близкими. Три выходных дня позволяют выполнить всю необходимую хозяйственную работу дома без ущерба для отдыха.

Результаты эксперимента

Ассоциация 4 Day Week Global опубликовала результаты эксперимента, проводившегося в Великобритании с июня по декабрь 2022 года. В нем приняли участие около 2900 сотрудников и 61 компания.

Из 61 компании 56 продолжают работать в графике четырехдневной рабочей недели, 18 решили оставить эту форму разделения труда как постоянную в своих организациях. 39% сотрудников имели менее стресса, у 71% снизилась выраженность выгорания.

Сотрудники отмечали, что им стало легче поддерживать баланс между работой и личной жизнью, выполнять бытовые обязанности. Прибыль компаний не изменилась. Количество работников, принявших решение об увольнении, снизилось на 57% за период эксперимента.