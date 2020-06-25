Чернобыльская больница Харькова 4-й день принимает пациентов с COVID-19. Впрочем, в диспансере не хватает врачей, санитаров и медсестер. На 17 пациентов там сейчас едва ли не столько же персонала. Если заполнят все кровати больными коронавирусом, не будет хватать полсотни работников.

В больнице критически не хватает младшего медперсонала. Об этом в комментарии 24 каналу рассказала заместитель директора диспансера радиационной защиты Елена Омельяненко.

К слову "Массовый психоз": почему из Харьковского диспансера массово уволились медики

"Со времени коронавирусной инфекции у меня работает всего лишь 6 санитарок и 8 медицинских сестер. В этом вопросе очень большие проблемы, персонал работает с тройной и даже большей нагрузкой. У нас даже некоторые сотрудники просто остаются ночевать в больнице. Оставить пациентов без помощи мы не можем", – пояснила заместитель директора диспансера радиационной защиты Елена Омельяненко.

Из реанимации уволились 2 медсестры. До этого почти 70% персонала написали отказ – боятся работать с больными COVID-19. Теперь эти медики или в бессрочном отпуске, или в отдельном корпусе лечат исключительно чернобыльцев.

Поэтому хоть медучреждение и определили опорным для инфицированных коронавирусом в начале пандемии, но необходимое количество анестезиологов набрали только сейчас. Впрочем, не хватает еще 12 санитарок, 3 десятков медсестер и нескольких врачей.

Ирина Пирогова, директор диспансера радиационной защиты населения “Сегодня пришел доктор из Госпиталя инвалидов войны. На первое дежурство вышел. На самом деле младшей медсестрой могут идти работать и без практики, и без колледжа. Любой человек может прийти, его научат”

Вероятное увольнение сотрудников диспансера радиационной защиты, которые отказались работать с коронавирусными, уже изучают в Харьковской ОГА.

"Мы не понимаем, можем ли уволить этих людей или нет. Сейчас работаем с профсоюзами и юристами, чтобы получить разъяснения... Люди находятся на рабочем месте, но функциональных обязанностей не выполняют. Просто отказываются оказывать помощь этим пациентам", – сказал заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук на прессконференции.

Добровольцы в Чернобыльской больнице

Одним из добровольцев стал 31-летний студент из Марокко Тауфик, который через неделю получает диплом семейного врача, готов работать в диспансере кем угодно.

"Честно, боюсь, как все люди боятся. Но у меня больше интереса знать, что такое COVID-19. Чтобы врач отказался от людей – это не дело. Это не врач. Врач должен всегда быть помощником людей", – отметил медик-доброволец из Марокко Тауфик Каукаб.

Доброволец из Марокко Тауфик Каукаб / Фото 24 канала

Еще одна небезразличная – Оксана. Давно не работает в медицине, но только услышала о нехватке кадров, сразу отправилась в Чернобыльскую больницу.

"У меня ребенок есть, еще один ребенок, внучка, муж, родители. Вдруг они сюда попадут, а медсестер нету, врачей нету. А я сижу на диване, возмущаюсь, почему никто не идет работать, с дипломом медицинской сестры. Мне стыдно, я не могу так", – пояснила Оксана.

Оксана согласилась помочь Чернобыльской больнице / Фото 24 канала

К поиску медиков присоединились и волонтеры. Помощь ждут от студентов колледжей, в ночные смены готовы дежурить медики из частных больниц. При загрузке всех кроватей больными коронавирусом в штате должно быть более 7 десятков работников, сейчас их лишь треть.