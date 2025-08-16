Для многих кофе – обязательный ритуал утра и источник бодрости. Но иногда напиток может вызвать неприятные симптомы, такие как учащенное сердцебиение, дрожь, тревожность или даже головную боль.

Медики заметили, что есть немало полезных заменителей кофе, которые обеспечивают энергией, но не провоцируют побочных эффектов, пишут Health и Harvard Health Publishing, передает 24 Канал.

Чем заменить кофе?

Матча. Порошковый зеленый чай с высоким содержанием антиоксидантов и противовоспалительных веществ. В чашке содержится от 38 до 178 миллиграммов кофеина, поэтому напиток бодрит не хуже кофе.

Зеленый чай. Имеет около 25 миллиграммов кофеина на порцию и сильные антиоксидантные свойства. Подойдет людям, которые плохо переносят кофе.

Черный чай. В среднем содержит 47 миллиграммов кофеина. Помимо стимулирующего эффекта, может снижать риск сердечных и мозговых заболеваний. Из него также делают комбучу – пробиотический напиток.

Черный чай – это классика и польза в одной чашке / Фото Unsplash

Цикорий. Полностью бескофеиновый заменитель с ореховым привкусом, похожим на кофе. Хорошо подходит тем, кто любит вкус кофе, но чувствителен к реакциям тела на кофе.

Яупон. Травяной чай из США с мягким тонизирующим эффектом. Содержит кофеин, но не вызывает тревожности.

Мате. Традиционный южноамериканский напиток из листьев парагвайского дуба. В одной чашке около 80 миллиграммов кофеина, который придает энергию и бдительность.

Важно! Независимо от выбранного напитка, важно соблюдать норму – не более 400 миллиграммов кофеина в день.