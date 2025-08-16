Медики заметили, что есть немало полезных заменителей кофе, которые обеспечивают энергией, но не провоцируют побочных эффектов, пишут Health и Harvard Health Publishing, передает 24 Канал.

Чем заменить кофе?

Матча. Порошковый зеленый чай с высоким содержанием антиоксидантов и противовоспалительных веществ. В чашке содержится от 38 до 178 миллиграммов кофеина, поэтому напиток бодрит не хуже кофе.

Зеленый чай. Имеет около 25 миллиграммов кофеина на порцию и сильные антиоксидантные свойства. Подойдет людям, которые плохо переносят кофе.

Черный чай. В среднем содержит 47 миллиграммов кофеина. Помимо стимулирующего эффекта, может снижать риск сердечных и мозговых заболеваний. Из него также делают комбучу – пробиотический напиток.

Черный чай – это классика и польза в одной чашке / Фото Unsplash

Цикорий. Полностью бескофеиновый заменитель с ореховым привкусом, похожим на кофе. Хорошо подходит тем, кто любит вкус кофе, но чувствителен к реакциям тела на кофе.

Яупон. Травяной чай из США с мягким тонизирующим эффектом. Содержит кофеин, но не вызывает тревожности.

Мате. Традиционный южноамериканский напиток из листьев парагвайского дуба. В одной чашке около 80 миллиграммов кофеина, который придает энергию и бдительность.

Важно! Независимо от выбранного напитка, важно соблюдать норму – не более 400 миллиграммов кофеина в день.