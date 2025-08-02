Суперсила на тарелке: лучший углевод для здоровья кишечника
Часто можно услышать рекомендацию, что углеводов лучше избегать, если пытаетесь похудеть, или контролировать уровень сахара в крови. Однако, углеводы разные, они по-разному влияют на организм и правильные углеводы наоборот – полезны для вашего здоровья.
В частности, одним из самых полезных вариантов углеводного приема пищи, является нут. Именно из нута делают хумус – любимую закуску многих. Польза нута также в его влиянии на кишечник. Более того, хумус содержит немало белка, что делает его особенно полезным продуктом. Подробнее о преимуществах потребления нута рассказывает 24 Канал со ссылкой на medicalnewstoday.
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Чем полезен нут?
Нут – это настоящая суперсила в вашей тарелке. Одна чашка вареного нута содержит около 269 ккал, 14,5 граммов белка, 12,5 граммов клетчатки, а также значительное количество железа, магния, калия, фолиевой кислоты, цинка и марганца
Основные преимущества употребления нута
- Контроль сахара в крови
Нут имеет низкий гликемический индекс и богат клетчаткой, что замедляет всасывание углеводов и помогает стабилизировать уровень глюкозы.
- Поддержка здоровья сердца
Растворимая клетчатка снижает уровень LDL-холестерина, а калий и магний способствуют нормализации кровяного давления и уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Нут полезен при диабете
По данным ADA, нут – отличный источник клетчатки для поддержания гликемического контроля и уменьшения риска развития сахарного диабета II типа. Также нут поможет поддерживать здоровый вес. Дело в том, что комбинация белка и клетчатки обеспечивает длительное ощущение сытости и помогает сократить потребление калорий без чувства голода.
- Улучшает пищеварение и микрофлору
Рацион, богатый нутом, способствует росту полезных кишечных бактерий. Благодаря тому, что растворимая клетчатка служит пребиотиком и поддерживает здоровье кишечника.
- Потенциальная защита от определенных видов рака
Фитостеролы и сапонины, которые содержатся в нуте, могут снижать риск развития рака толстой кишки через противовоспалительное действие и поддержку клеток здоровья.
Поддержка мозга и нервной системы
Нут содержит холин, который важен для памяти, настроения, обучения и метаболизма; также богат витаминами группы B, железо, цинк и селен – важные для нейрофункций.
- Снижение риска анемии
4,7 миллиграмма железа на чашку нута плюс следовые количества витамина C способствуют лучшему усвоению железа и профилактике анемии.
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Частые вопросы
Какие основные питательные вещества содержатся в нуте?
Одна чашка вареного нута содержит около 269 ккал, 14,5 граммов белка, 12,5 граммов клетчатки, а также значительное количество железа, магния, калия, фолиевой кислоты, цинка и марганца.
Как употребление нута может влиять на здоровье сердца?
Растворимая клетчатка в нуте снижает уровень LDL-холестерина, а калий и магний способствуют нормализации кровяного давления, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Почему нут рекомендуется для людей с диабетом?
Нут имеет низкий гликемический индекс и богат клетчаткой, что помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови, а также поддерживает гликемический контроль, уменьшая риск развития сахарного диабета II типа.