В частности, одним из самых полезных вариантов углеводного приема пищи, является нут. Именно из нута делают хумус – любимую закуску многих. Польза нута также в его влиянии на кишечник. Более того, хумус содержит немало белка, что делает его особенно полезным продуктом. Подробнее о преимуществах потребления нута рассказывает 24 Канал со ссылкой на medicalnewstoday.

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Чем полезен нут?

Нут – это настоящая суперсила в вашей тарелке. Одна чашка вареного нута содержит около 269 ккал, 14,5 граммов белка, 12,5 граммов клетчатки, а также значительное количество железа, магния, калия, фолиевой кислоты, цинка и марганца

Основные преимущества употребления нута

Контроль сахара в крови

Нут имеет низкий гликемический индекс и богат клетчаткой, что замедляет всасывание углеводов и помогает стабилизировать уровень глюкозы.

Поддержка здоровья сердца

Растворимая клетчатка снижает уровень LDL-холестерина, а калий и магний способствуют нормализации кровяного давления и уменьшению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Нут полезен при диабете По данным ADA, нут – отличный источник клетчатки для поддержания гликемического контроля и уменьшения риска развития сахарного диабета II типа. Также нут поможет поддерживать здоровый вес. Дело в том, что комбинация белка и клетчатки обеспечивает длительное ощущение сытости и помогает сократить потребление калорий без чувства голода.

Улучшает пищеварение и микрофлору

Рацион, богатый нутом, способствует росту полезных кишечных бактерий. Благодаря тому, что растворимая клетчатка служит пребиотиком и поддерживает здоровье кишечника.

Потенциальная защита от определенных видов рака

Фитостеролы и сапонины, которые содержатся в нуте, могут снижать риск развития рака толстой кишки через противовоспалительное действие и поддержку клеток здоровья.

Поддержка мозга и нервной системы

Нут содержит холин, который важен для памяти, настроения, обучения и метаболизма; также богат витаминами группы B, железо, цинк и селен – важные для нейрофункций.

Снижение риска анемии

4,7 миллиграмма железа на чашку нута плюс следовые количества витамина C способствуют лучшему усвоению железа и профилактике анемии.