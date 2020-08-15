На Буковине серьезно ухудшилась ситуация с COVID-19
По состоянию на 15 августа в Украине зафиксирован очередной антирекорд больных коронавирусом, за минувшие сутки заболели 1 847 украинцев. В частности серьезно ухудшилась ситуация на Буковине.
Из-за этого председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в фейсбук попросил буковинцев соблюдать все правила карантина, чтобы ситуация не вышла из под контроля.
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За время коронавируса, в области зафиксировали 7 434 случая заражения. При этом 5 451 человек уже выздоровел.
Коронавирус в Украине: что известно
- По состоянию на 15 августа в Украине зарегистрировали 89 719 инфицированных коронавирусом, 47 430 украинцев уже выздоровели.
- 2 044 пациента умерли от осложнений, вызванных коронавирусом или вследствие сопутствующих заболеваний.
- Кабинет Министров продлил карантин до 31 августа. Впрочем, с 1 и до 31 августа карантина регионы Украины поделили на четыре зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.
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