По состоянию на 15 августа в Украине зафиксирован очередной антирекорд больных коронавирусом, за минувшие сутки заболели 1 847 украинцев. В частности серьезно ухудшилась ситуация на Буковине.

Из-за этого председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в фейсбук попросил буковинцев соблюдать все правила карантина, чтобы ситуация не вышла из под контроля.

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За время коронавируса, в области зафиксировали 7 434 случая заражения. При этом 5 451 человек уже выздоровел.

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