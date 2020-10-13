Харьков бьет все показатели в Украине по количеству больных COVID-19. Также его еще называют студенческим городом. Однако из-за пандемии в образовательной среде проживание в общежитиях оказалось под угрозой.

О том, будут ли в Харькове выселять студентов из общежитий в соответствии с рекомендациями Министерства образования, в эфире 24 канала рассказал заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух.

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По его словам, высшие учебные заведения – в подчинении Министерства образования, не областной администрации или городского совета. Он считает, что решение выселять студентов – очень непростое.

Есть ряд людей, которые кроме учебы еще где-то работают и им нужно где-то сохранять место жительства,

– рассказал Пастух.

Кроме этого, он подчеркнул, что есть много иностранных студентов и им также негде жить. Но студентов из других городов будут просить возвращаться домой. Однако универсального решения нет. Если студенты будут оставаться в общежитиях, то вуз будет брать на себя ответственность за соблюдение всех норм и ситуацию с распространением коронавируса.

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