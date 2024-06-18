Бронируй или покупай: о нюансах в электронной торговле лекарствами, которые повлияют на каждого

Продолжается обсуждение лицензионных условий розничной торговли лекарственными средствами, которое наделало немало шума. В частности из-за того, что в проекте постановления Кабмина были прописаны риски запрета украинцам бронировать лекарства онлайн с помощью прайсагрегаторов.

Один из крупнейших – tabletki.ua – на своем сайте разместил сообщение о том, что чиновники их закрывают, и призвал неравнодушных подписать соответствующую петицию.

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Сейчас скандальное постановление Кабмина фактически поставили на паузу. Продолжаются обсуждения с участием аптечных ассоциаций, представителей прайсагрегаторов, Гослекслужбы и Минздрава. Суть дискуссий – является ли работа прайсагрегаторов частью электронной торговли лекарствами, и можно ли позволять аптекам с ними работать?

Что такое прайсагрегаторы и почему они нравятся людям

Что такое аптечные прайсагрегаторы Это сервисы, которые помогают пользователю сравнивать цены на те или иные медсредства и бронировать их на определенное время. Далее уже покупатель сам решает: будет он покупать лекарства или нет. На практике это очень привычная для каждого из нас история: вбили в поиск лекарства, нашли, где удобнее и дешевле, забронировали, пошли в ту аптеку, которая подтвердила бронь. Если не пришли (не успели, купили где-то быстрее, просто забили), никто не накажет, бронь просто отменяется.

Это удобный механизм и специфически украинская идея. В Европе большинство лекарств оплачивает государство и пациенту в основном безразлично, сколько препарат стоит. И ассортимент в аптеках более или менее похож. В Украине же более 80% всех лекарственных средств покупают сами потребители, поэтому для них важно найти нужные лекарства и как можно дешевле.

Позже потребители и государство выяснили, что работа прайсагрегаторов дает другие важные выгоды. Так, во времена пандемии COVID-19 онлайн-поиск лекарств позволял избегать скопления людей. А с начала полномасштабного вторжения России, когда в Киеве работали считанные аптеки, именно прайсагрегаторы помогали в прямом смысле выжить и найти единичные пачки дефицитных лекарств на остатках в аптеках, которые еще были открыты. Это в частности ощутили на себе диабетики, а также пациенты с болезнями щитовидной железы.

Да и сейчас прайсагрегаторы спасают жизни. Они позволяют бронировать лекарства, а не бегать между аптеками в поисках, что особенно опасно во время воздушных тревог и ракетных или артиллерийских обстрелов.

Именно Минздрав открытым текстом советовал потребителям использовать прайсагрегаторы что во время пандемии, что с начала вооруженной агрессии: "В условиях войны не все аптечные учреждения имеют возможность предоставлять достоверные данные в оперативном режиме. Поэтому сегодня срочно оптимизирован и обновлен алгоритм поисковой фильтрации. Так, ресурс на сегодня отображает только те аптеки, которые работают и предоставляют свежую информацию о наличии медикаментов".

Более того, указывался конкретный прайсагрегатор Tabletki.ua. Это же делала и Верховная Рада, і Кабмин, і мэрия Киева. Что ж, прошло немного времени, как те самые чиновники от здравоохранения начали ставить под сомнение сотрудничество аптек с прайсагрегаторами.

Стоит ли контролировать прайсагрегаторы

Распространенным аргументом чиновников (и неравнодушной к этому делу аптечной общественности) против прайсагрегаторов является якобы борьба с черным рынком и некачественными лекарствами. Впрочем, остается открытым вопрос, являются ли прайсагрегаторы лучшим местом для этой борьбы.

При этом сайты, которые торгуют лекарствами, не зарегистрированными в Украине, не позиционируют себя как прайсагрегаторы. Если уж они и пробуют мимикрировать под кого-то, то это аптеки. В названии таких сайтов периодически используют слово "аптека".

Зато прайсагрегаторы наоборот подчеркивают, что работают исключительно с лицензированными аптеками и предоставляют исключительно информацию, полученную от таких аптек.

Мы всегда получаем письменное подтверждение от каждой аптеки, что она имеет лицензию на розничную продажу лекарственных средств. До начала широкомасштабной войны мы в обязательном порядке сверяли эту информацию с публичным реестром Гослекслужбы. К сожалению, с 2022 года этот реестр закрыт для общественности. Впрочем, и сейчас мы прилагаем максимум усилий, чтобы проверить наличие лицензии у каждой аптеки, с которой подписываем договор. 99% аптек уже давно нами проверены, еще до вторжения. Поэтому вероятность того, что у нас появится информация от нелицензированной аптеки, ничтожно мала,

– заверил Александр Муравщик из Tabletki.ua.

Откуда прайсагрегаторы берут информацию о лекарствах? Из реестра Минздрава. Поэтому и здесь вероятность получения потребителем некорректной информации сведена к минимуму. Более того, прайсагрегаторы часто удерживают собственную службу, которая отслеживает все распоряжения чиновников по остановке продажи тех или иных партий лекарственных средств. Информация о таких лекарствах вообще не отображается на прайсагрегаторах.

Дальше еще интереснее. Прайагрегаторы сами лекарствами не торгуют. Никакими. Потребители, которые бронируют лекарства на прайсагрегаторах, выкупают их в помещениях официальных аптек. То есть даже если кто-то где-то купил какие-то "не те" лекарства (в непонятной упаковке, без инструкции на украинском языке), то сделал он это в официальной, лицензированной аптеке.

Так кто же продает украинцам некачественные или поддельные лекарства? Точно не прайсагрегаторы. Если предположить, что какая-то из официальных аптек решила использовать прайсагрегатор "вслепую" и через него продать контрабандные лекарства, то простой запрос на прайсагрегатор позволит мгновенно установить, кто именно из аптек это сделал. А дальше Гослекслужба может без проблем применить к нарушителю ответственность, предусмотренную законодательством, вплоть до отзыва лицензии на продажу.

Является ли в этом случае обоснованной попытка чиновников запретить работу прайсагрегаторов или сделать их подконтрольными Гослекслужбе? Вряд ли. Ведь это лишняя нагрузка на госорган с минимальным потенциальным результатом, потому что продавцов лекарств они и так контролируют.

Бронирование и электронная торговля

Другим поводом повышенного внимания чиновников к прайсагрегаторам является утверждение, что они – часть электронной торговли лекарствами. Впрочем, здесь тоже не хватает аргументов. Ведь бронирование или резервирование лекарств никого и ни к чему не обязывает.

Пришел потребитель в аптеку и купил лекарства? Хорошо. Не пришел – купит кто-то другой. Это работает в обе стороны. Бывает, что и аптека не может продать лекарства. Например, думали, что в остатке целая упаковка, а оказался один блистер.



Прайсагрегаторы – это канал обмена информацией между аптеками и потребителями / Фото Pexels

Прайсагрегаторы – это канал обмена информацией между аптеками и потребителями. Вся продажа происходит в аптеках. Как в старые добрые времена. Ответственность за информацию несут ее предоставители – аптеки и потребители. Ответственность за продажу – аптеки.

Нужно ли Украине усилить контроль за розничной продажей лекарств? Безусловно. Но что даст контроль за прайсагрегаторами? Является ли бронирование лекарств частью торговли? Здесь сами чиновники дают отрицательный ответ. В частности первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров отмечает, что бронирование лекарств – это информационная услуга.

Следует различать продажу лекарственных средств и возможность доставки и предоставления информационных услуг, а также возможность бронировать в аптечной сети лекарственное средство. То есть продажа и информационные услуги – это разные вещи,

– подчеркивает Дубров.

Как это видит аптека

Для потребителя прайсагрегатор является своеобразным мостиком в аптеку, где уже физически происходит покупка лекарств. Но как процесс бронирования видят сами аптеки и действительно ли лицензировать нужно все звенья цепочки, которая ведет к пациенту? На прошлой неделе в Киеве состоялась конференция "Аптеки мира – 2024", где роли прайсагреторов в аптечном ритейле уделили особое внимание.

Высказывалось много мнений, что прайсагрегаторы – важное звено, которое помогает пациенту найти лекарства, а аптекам – покупателя. Их полезность признают и те аптечные сети, которые имеют собственные сайты, лицензию на электронную торговлю, ведь такие платформы дают возможность потребителям сравнить цены в аптеках. Это незаменимый источник информации о рынке.

Как отмечает Людмила Пагасей, гендиректор сетей аптек Интелекс и "Людмила фарм" (53 аптеки), никто не рассматривает прайсагрегаторы как конкурентов аптек.

Мы не рассматриваем прайсагрегаторы как наших конкурентов или вообще как участников электронной торговли. Они – дополнение офлайн-торговли. Это наш способ распространения информации через интернет. Потребители потом придут к нам в аптеку, заберут заказ и расплатятся. Прежде всего нам интересно, чтобы потребитель мог сравнить цены и ассортимент. В этом сила прайсагрегаторов. Мы постоянно работаем с подбором лекарств и ценами на них. Это часть конкуренции,

– отмечает Людмила Пагасей.

"Не будет прайсагрегаторов, все потеряют: и аптеки, и тем более потребители. Даже не представляю, кто из потребителей будет лазить по сайтам аптек или физически обходить их, чтобы сравнить товары и цены. Прошли те времена. Сейчас потребителям надо все здесь и сразу", – добавляет она.



Аптеки заинтересованы в сотрудничестве с прайсагрегаторами / Фото 24 Канала

Для небольших и средних сетей именно работа с прайсагрегаторами дает возможность донести потребителю свое предложение. Об этом говорит Елена Уракова, директор сети "Аптеки Запорожья" (102 аптеки).

Мы относительно небольшая сеть. Нам не так просто дотянуться до потребителя. Новые времена – все привыкли получать информацию в смартфоне. Для нас это проблема. И здесь для нас прайсагрегаторы – спасательный круг. Через них мы общаемся с потребителями. Это хоть как-то выравнивает наши шансы с крупными игроками,

– отмечает Елена Уракова.

По ее словам, с помощью прайсагрегаторов люди могут увидеть интересные предложения в аптеках.

"А еще мы часто продаем то, чего нет у крупных сетей. У них свои подходы к набору лекарств, у нас свои. Но на каждое лекарство есть свой покупатель. Главное, чтобы он знал, что такие лекарства есть и кто ими торгует. Нам нужно, чтобы кто-то этого потребителя привел "за руку" к нам в аптеку", – объясняет директор сети "Аптеки Запорожья".

Она отмечает, что никто из аптек никогда не будет размещать информацию о лекарствах конкурентов, как это запланировано чиновниками.

Это нелогично. Никто себе не враг. Нужны информационные посредники. Они не имеют собственного интереса в продаже лекарств. Поэтому им не боятся дать информацию аптеки и доверяют потребители,

– резюмирует Елена Уракова.

То есть для аптеки прайсагрегатор – новые возможности на рынке, способ найти клиента и держаться на плаву, выдерживая конкуренцию с крупными сетями-монополистами.

А что пациент?

Услугами аптечных прайсагрегаторов пользуется чуть ли не каждый третий украинец. Это не только об удобстве выбрать ближайшую аптеку, но и об экономии. Ведь за счет конкуренции скидки на лекарства, которые бронируются на таких сервисах, в среднем составляют 15%.

Прайсагрегаторы не могут заменить покупку лекарств – так или иначе пациент идет в аптеку и там рассчитывается и забирает медпрепараты. Однако именно прайсагрегаторы объединяют информацию от различных аптек. При их отсутствии на рынке не будет ни одного обобщенного источника данных о лекарствах, которые продаются в стране. Информация на сайтах/приложениях отдельных аптечных сетей, понятно, будет сфокусирована исключительно на товарах, продающихся именно в этой сети.