Может ли ботокс вылечить мигрень

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Головная боль из-за мигрень приносит сильный дискомфорт, может быть изнурительной и влиять на качество жизни. Ученые доказали, что инъекции ботокса снижают частоту и интенсивность головных болей.

Пока неизвестно, почему ботокс помогает при мигрени, хотя принцип его действия изучили достаточно. Считается, что его мышечно релаксирующие свойства снижают гиперактивность определенных участков мозга, участвующих в возникновении мигрени.

Ботокс проникает в нервные окончания вокруг места инъекции и блокирует высвобождение химических веществ, ответственных за передачу боли. Это предотвращает активацию болевых сетей в головном мозге.

Как водят ботокс против мигрени

Обычно инъекции делают в 31-39 точек в мышцы головы и шеи каждые 12 недель. В ходе сеансов врач аккуратно вводит под кожу минимальное количество ботулотоксина тонкой иглой.

Клинические исследования показали, что применение ботулинического токсина – эффективный метод лечения хронической мигрени. При этом врачи могут дополнительно рекомендовать изменить образ жизни.

Добавим, что от ботокса могут возникнуть побочные эффекты, например боль и кровоподтеки в месте инъекции, временное ослабление мышц лица и боли в шее.