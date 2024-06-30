Я не могу смириться, что у меня не будет детей, этого не должно было произойти: история борьбы с раком

Фармацевтка Наталья Елагина рассказала о своем пути борьбы с тяжелым заболеванием. Женщина уже 8 лет находится в ремиссии, после лечения острого миелобластного лейкоза.

24 Канал попросил трех женщин, которые имеют историю рака, рассказать о своем диагнозе и опыте лечения, а также о том, какой поддержки сегодня не хватает как онкопациентам, так и тем, кто помогает им на пути лечения.

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Публикуем третью историю фармацевта Натальи Елагиной, которая прошла тяжелый путь лечения рака. Далее – прямая речь женщины.

Наталья Елагина "Уже 8 лет я нахожусь в ремиссии, мой диагноз – острый миелобластный лейкоз. За это время я прошла 6 курсов химиотерапии (4 из них – высокодозовые). Приходилось собирать деньги, потому что в то время этими лекарствами не обеспечивали в больницах."

А потом, через год, я получила возможность присоединиться к программе Минздрава "Лечение за рубежом", благодаря которой мне оплатили аллогенную трансплантацию костного мозга от донора (АлоТКМ) в Турции (с 2024 года пересадка костного мозга и стволовых клеток в Украине вошли в программу медицинских гарантий и оплачиваются Национальной службой здоровья; сегодня лечение, которое Наталья проходила в Турции, доступно в Украине и финансируется государством, – ред.).

Последствия лечения

Сейчас я не нуждаюсь ни в каком лечении, кроме симптоматического, ведь РТПГ (реакция трансплантата против хозяина, – ред.) имеет очень легкую форму. Однако я могу сказать, что после лечения качество моей жизни значительно ухудшилось: появились осложнения после трансплантации, которые не прошли до сих пор.

Больше всего меня беспокоит сухость слизистых оболочек, ведь из-за нее у меня ухудшилось зрение, я вынуждена постоянно носить солнцезащитные очки, каждый день пользоваться увлажняющими каплями. Кроме того, химиотерапия и лечение гормонами разрушили суставы. Так, я постоянно чувствую боль в ногах из-за ухудшенного состояния коленных суставов. Также мне пришлось сделать замену обоих тазобедренных суставов на эндопротезы, и поэтому я не имею возможности вести активный образ жизни.

Я до сих пор учусь принимать то, что я больше не могу иметь детей

В Украине мне никто не говорил, что после лечения я могу остаться бездетной. Сама я также не знала, что химиотерапия имеет такое побочное действие. Когда я приехала в Турцию, на первом приеме у трансплантолога меня сразу спросили, заморозили ли мне в Украине яйцеклетки.

Наталья Елагина "Когда я ответила нет, они были возмущены, ведь врачи должны были предупредить обо всем. В Турции перед трансплантацией врач сразу поднял эту тему, но было уже поздно – 6 курсов высокодозной химии убили все, что можно. Я до последнего не могла смириться с тем, что не могу иметь детей. И до сих пор учусь это принимать."

Близкие люди онкопациентов – это также люди с историей рака

Мне повезло: за время лечения я вообще не почувствовала на себе стереотипного отношения. Больше проблем было с тем, как я сама воспринимаю свой диагноз и себя. А так, если кто-то узнавал о моем диагнозе, даже незнакомые люди из пациентских сообществ, то сразу писали мне слова поддержки.

Но самой большой моей поддержкой во время лечения была моя старшая сестра. Она с первого дня постановки диагноза все заботы взяла на себя: поиск врача, медикаментов, денег.

"Твое дело – лечиться, а я позабочусь об остальном", – говорила она мне. Когда я поехала в Турцию на АлоТКМ, она поехала со мной. Все четыре года она была рядом. Вообще, разговоры с сестрой, родителями не давали забыть мне, что я настойчивая и не люблю проигрывать.



Наталья с сестрой во время лечения / Фото 24 Канал

Поэтому я не могла позволить себе сдаться, когда позади столько боли. Лечение тяжелое, длительное и главное – никто не скажет тебе, что оно будет 100% результативным. А это самое страшное. Если добавить сюда финансовый аспект – твоя семья залезает в огромные долги, чтобы спасти тебя, а гарантий нет никаких – это вообще сбивает с ног. Мои друзья также приложили максимум усилий, чтобы собирать деньги мне на лечение. Каждый помогал, чем мог: проводили ярмарки, дни спорта, благотворительные акции.

Я убеждена, что нам очень важно иметь День людей с историей рака в Украине, который организует Inspiration Family. Говорить об опыте лечения, о важности ранней диагностики и новых методах лечения. Нужно проговаривать, что рак – это не приговор.

Также важно говорить о том, что близкие онкопациентов – это также люди с историей рака. У меня после лечения не появилась ипохондрия, к своему здоровью я отношусь адекватно. А вот у моей сестры она появилась. Она много времени посвятила моему лечению, и даже после него она осталась в Турции, где стала помогать всем тем, кто приехал туда на лечение.

Наталья Елагина "Это оставило след на ее психике: она даже чихание ассоциирует с онкологией. Она обращалась к психологу с этой проблемой, но это дорого, поэтому она перестала посещать сеансы. Сейчас пытается преодолеть это самостоятельно, но, к сожалению, пока без успеха."

Я с сестрой постоянно говорю, без осуждения слушаю ее беспокойство, стараюсь не поддерживать ее идеи о том, что она может быть больна. Вместо этого стараюсь направить ее мысли в другое русло. Я также помогаю ей найти надежные источники информации или мы вместе консультируемся с врачом, чтобы получить четкие ответы на ее вопросы.